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В Красноярске начали ремонт дорог на Гайдашовке и ул. Шахтеров
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В Красноярске начали ремонт дорог на Гайдашовке и ул. Шахтеров 

АиФ Красноярск 54 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Ремонтные работы начались на улице Шахтеров и на Гайдашовке в Красноярске. Жители города заметили там знаки, предупреждающие о начале ремонта. Кроме того, на некоторых участках уже убрали бордюры.
Напомним, сезон ремонта дорог открыли в Красноярске 10 апреля. Начать решили с выездов из города, чтобы избежать заторов ко времени, когда красноярцы массово поедут на отдых за город и на дачи. Также на очереди ремонт на улице Робеспьера, на Красной площади, в переулке Сибирский. Весной начнутся подготовительные работы, а когда установится стабильно теплая погода, приступят к замене асфальта. Полностью перекрывать проезжую часть там не планируют, сообщили в УдиБ, а с 1 июня по пятницам и воскресеньям вечером работы будут приостанавливаться.
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