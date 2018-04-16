Воду в Лабытнанги «пропустят» через экспертов

Единственный город на Ямале, где нет очистных сооружений, готовится к «сезону водовозок». Из-за таяния снега вода из реки Ханмей, которую продают потребителям как техническую, после обеззараживания, снова ухудшится. Поэтому с конца апреля организуют подвоз из Харпа. Кто будет этим заниматься и когда появится ясность с решением питьевого вопроса?

Конкурс по отбору организаций должен состояться в понедельник, 16 апреля. Желающих обычно мало. Последние годы торги выигрывает «Авто-Миг плюс», в 2016 году сошлись на сумме около 2,5 миллиона рублей, теперь максимум составляет около 3,9 миллиона рублей почти за три тысячи «кубов».

Лабытнангцы привыкли к тому, что по весне вода становится подвозной. Но это не значит, что они не хотят перемен.

Вопрос с очистными давно пора решить, считает пенсионер Юрий Симонайцев, которого много лет беспокоит эта тема. В недавнем письме в редакцию он напомнил, что в Тюмени разработан проект капитальных сооружений, прошедший экспертизу, и сетует, что на ханмейскую плотину каждый год тратится около 30 миллионов рублей. К слову, при нынешних ценах реализация тюменского проекта КОС обойдется примерно в 2,7 миллиарда рублей (подробности ниже), поэтому в свое время было решено искать вариант дешевле.

В перспективе — четыре варианта

Рассматривают, как выяснил «Красный Север», по-прежнему четыре варианта обеспечения горожан питьевой водой. Весь «квартет» указан в актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Лабытнанги , утвержденной в конце прошлого года. Документ можно скачать на на сайте городской администрации.

В качестве источников рассматриваются реки Ханмей и Обь , скважины Вырчикского и Карантинного месторождений. Еще один сценарий — тянуть «трубу» из Храпа.

По словам заместителя начальника управления ЖКХ и транспорта администрации города Игоря Моисеева, приоритета пока нет, в каждом проекту есть минусы. Харпский вариант может быть затратным по обслуживанию, обской не дешев из-за качества исходной воды, месторождения находятся на подтопляемой территории. При этом каждый проект требует капитальных вложений, и, понятно, что без окружной поддержки или частных инвестиций муниципалитету не справиться.

Где тоньше, где сложнее

«Красный Север» попросил проанализировать все идеи директора департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрия Афанасьева . Так, он считает наиболее проигрышным использование воды из Оби. Проект еще не разрабатывался, поэтому о примерной стоимости говорить рано.

— Достаточно сложно будет определить место для водозабора, потому что там и переправа, и строительство моста планируется, и газовый дюкер, и различные промбазы. И судя по качеству воды в самом поверхностном источнике, большие затраты предстоят по ее очистке до питьевого качества, — считает Дмитрий Николаевич.

Использование подземных источников Вырчикского и Карантинного месторождений, по словам собеседника, требует проработки. Ранее проведенные изыскания показали, что запаса хватит, но их нужно подтвердить. Кроме того, вода здесь не соответствует нормам. Как и во всех подземных источниках в регионе зафиксирован переизбыток железа и марганца, поэтому без станции водоподготовки не обойтись. Кроме того, нужно учесть, что месторождения находятся в заливаемой пойме, следовательно, нужно предусмотреть «защиту» для скважин, понадобится и котельная для подогрева воды. Зато может дешевле оказаться транспортировка — до города всего 4,5 километра.

Трубопровод из Харпа кажется перспективным, ведь вода по физико-химическим и микробиологическим параметрам соответствует всем нормам, слава о ней вышла далеко за пределы поселка. Но хватит ли ее на всех?.. Внушает опасения и протяженность трубопровода — 24 километра. Стоимость появится после проектирования.

Кроме того, рассматривается возможность расширить действующий водозабор на реке Ханмей. Ежегодная трата денег на плотину, о чем упоминал Юрий Симонайцев, — мера вынужденная, подчеркнул Дмитрий Афанасьев. Сооружение позволяет увеличить запас воды.

Когда ждать вердикта?

Строить «классические» КОС, как уже упоминалось, обойдется в 2,7 миллиарда рублей, по данным департамента строительства и жилищной политики ЯНАО в пересчете на нынешние цены. Это целый комплекс объектов. Туда входят искусственное водохранилище со шлюзами и переливными дамбами, водозабор, станция водоподготовки, десятикилометровый трубопровод, плюс станция подъема, резервуар для чистой воды и непосредственно сети.

— Важный момент: все четыре проекта не включают в себя перекладку внутренних систем водоснабжения города. А это грозит вторичным загрязнением и, не факт, что на конечных участках сети получится вода питьевого качества, — подчеркнул Дмитрий Афанасьев.

Решением водной проблемы Лабытнанги, как сообщал «Красный Север», на уровне региона занимается специальная рабочая группа. На этой неделе состоялось совещание, на котором решено привлечь экспертную организацию, которая разработает технико-экономическое обоснование по каждому проекту. Вердикт будут ждать к концу года.

Дмитрий Афанасьев уверен, что каждый из проектов нужно проработать, чтобы учесть все риски и затраты. Возможно, самый перспективный удастся реализовать через концессию, как аэропорт в Новом Уренгое.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Роспотребнадзор и муниципалитет разбираются в судах

Надзорный орган с помощью Фемиды добивается чистой воды для лабытнангцев.

Виктория Ткачёва, начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, рассказала, что ведомство подало в суд иск в защиту неопределенного круга лиц к администрации города. Побудили к этому обращения граждан.

— В суде мы просили прекратить противоправные действия и обеспечить население питьевой водой. Также настаивали на том, чтобы на водозаборе появилась очистка, — рассказала она.

Городской суд Лабытнанги в конце 2017 года удовлетворил требования частично, обязав администрацию установить очистные сооружения на действующем водозаборе.

Однако обе стороны остались недовольны таким вердиктом, в марте они вновь встретились в окружном суде, а теперь собираются обращаться в кассационный.

— Вода с Ханмея не отвечает требованиям к питьевой воде по органолептическим показателям: превышена мутность и цветность, а также по содержанию марганца и железа, — отметила эксперт.