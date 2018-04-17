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Врио губернатора Сергей Цивилев побывал на гала-концерте «Студвесны»
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Врио губернатора Сергей Цивилев побывал на гала-концерте «Студвесны» 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Гала-концерт «Студвесны» в КемГУ посетил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для Сергея Цивилева в опорном ВУЗе Кузбасса провели экскурсию. В частности, глава региона посетил уникальную академию беспилотной авиации и робототехники, которая является стратегическим проектом инжинирингового центра КемГУ. В академии могут заниматься все желающие, без ограничений по возрасту и профессии.
Также Сергей Цивилев посетил Народную аллею ВУЗа, где представлены знаменитые выпускники КемГУ — народные артисты и успешные люди, среди которых Денис Новак, замминистра юстиции, Евгений Гришковец, писатель, драматург и режиссер.
На гала-концерте «Студвесны» Сергей Цивилев отметил: «Желаю, чтобы вы радовались и всегда помнили мгновения праздника. А когда вы перейдете к учебе, мы с вами поговорим о будущем Кузбасса и как сделать это будущее прекрасным».
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