Врио губернатора Сергей Цивилев побывал на гала-концерте «Студвесны»

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для Сергея Цивилева в опорном ВУЗе Кузбасса провели экскурсию. В частности, глава региона посетил уникальную академию беспилотной авиации и робототехники, которая является стратегическим проектом инжинирингового центра КемГУ. В академии могут заниматься все желающие, без ограничений по возрасту и профессии.

Также Сергей Цивилев посетил Народную аллею ВУЗа, где представлены знаменитые выпускники КемГУ — народные артисты и успешные люди, среди которых Денис Новак , замминистра юстиции, Евгений Гришковец , писатель, драматург и режиссер.

На гала-концерте «Студвесны» Сергей Цивилев отметил: «Желаю, чтобы вы радовались и всегда помнили мгновения праздника. А когда вы перейдете к учебе, мы с вами поговорим о будущем Кузбасса и как сделать это будущее прекрасным».