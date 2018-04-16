«Четвёртый канал» вернёт в эфир суперзвёзд 90-х — Анну Титову, Юлю Михалкову и Иннокентия Шеремета

— Да, я могу подтвердить, что люди, которые принесли славу «Четвёртому каналу», вернутся в наш эфир. Пока не готова говорить подробнее, но могу сказать, что это случится ближе к концу апреля, — прокомментировала сообщения в соцсетях телеканала директор «Четвёрки» Элеонора Расулова

И если о большинстве звёзд «Четвёрки» хорошо известно, где они и чем занимаются, то про бывшую ведущую новостей Анну Титову информации крайне мало. Из Екатеринбурга она уехала в 2001 году — работать на телеканале «Россия». С 2009 года занималась документальными фильмами. Сейчас вместе с семьёй (у неё трое детей) живёт в Мадриде . По её словам, пишет сценарии, учит испанский, изучает историю искусств и много путешествует.

Осенью прошлого года мы писали о том, что «Четвёртый канал» попрощался с телезрителями. В итоге его кадровый состав значительно обновился — эфир покинули Маргарита Балакирская, Даниил Макеранец и Евгений Енин (он ушёл на ОТВ, а его место занял Максим Путинцев).

«Четвертый канал» — первая негосударственная телекомпания Екатеринбурга, работает в эфире с апреля 1991 года. В марте 2017 года «Четвёрка» переехала в новое помещение, где была построена новая современная студия.