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«Четвёртый канал» вернёт в эфир суперзвёзд 90-х — Анну Титову, Юлю Михалкову и Иннокентия Шеремета
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«Четвёртый канал» вернёт в эфир суперзвёзд 90-х — Анну Титову, Юлю Михалкову и Иннокентия Шеремета 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В понедельник «Четвёртый канал» сделал неожиданное объявление — в эфир вернутся звёзды, которые блистали в 90-е и в 2000-е годы. Среди них Иннокентий Шеремет, Анна Титова, Юлия Михалкова, Маша Винарская и даже основатель телеканала и бывший владелец Игорь Мишин.
— Да, я могу подтвердить, что люди, которые принесли славу «Четвёртому каналу», вернутся в наш эфир. Пока не готова говорить подробнее, но могу сказать, что это случится ближе к концу апреля, — прокомментировала сообщения в соцсетях телеканала директор «Четвёрки» Элеонора Расулова.
Также в эфир вернутся Павел Зарубин и Оксана Куваева (работает на телеканале «Россия»), Светлана Толмачёва и Виталий Краев.
И если о большинстве звёзд «Четвёрки» хорошо известно, где они и чем занимаются, то про бывшую ведущую новостей Анну Титову информации крайне мало. Из Екатеринбурга она уехала в 2001 году — работать на телеканале «Россия». С 2009 года занималась документальными фильмами. Сейчас вместе с семьёй (у неё трое детей) живёт в Мадриде. По её словам, пишет сценарии, учит испанский, изучает историю искусств и много путешествует.
Осенью прошлого года мы писали о том, что «Четвёртый канал» попрощался с телезрителями. В итоге его кадровый состав значительно обновился — эфир покинули Маргарита Балакирская, Даниил Макеранец и Евгений Енин (он ушёл на ОТВ, а его место занял Максим Путинцев).
«Четвертый канал» — первая негосударственная телекомпания Екатеринбурга, работает в эфире с апреля 1991 года. В марте 2017 года «Четвёрка» переехала в новое помещение, где была построена новая современная студия.
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