Ямы на улице Кижеватова в Пензе заделали горячим асфальтом

В воскресенье, 15 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время объезда городских территории проверил, как выполняют работу по благоустройству муниципальные предприятия «Зеленое хозяйство» и «Пензадормост». Особое внимание мэр обратил на ход ямочного ремонта городских автодорог, сообщает администрация Пензы.

В частности, речь зашла об улице Кижеватова, где бригада МУП «Пензадормост» заделывала ямы горячим асфальтом.

«Работу выполняете добросовестно. Необходимо как можно быстрее привести улично-дорожную сеть города в нормативное состояние. И затем приступить к покраске остановочных павильонов, пешеходных ограждений», — поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву Виктор Кувайцев.

Также по поручению Виктора Кувайцева сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» очистят от мусора разделительные полосы по проспекту Строителей и улице Пушкина.

По данным мэрии Пензы, в минувшее воскресенье городские коммунальщики мыли пешеходные ограждения, остановочные павильоны и бордюрные ограждения на мостах. Кроме того, рабочие продолжали очищать улицы и дороги от пыли и мусора. Так, днем территорию областного центра приводили в порядок шесть пылеуборочных машин, в ночь на понедельник запланировано столько же.