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Ямы на улице Кижеватова в Пензе заделали горячим асфальтом
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Ямы на улице Кижеватова в Пензе заделали горячим асфальтом 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В воскресенье, 15 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время объезда городских территории проверил, как выполняют работу по благоустройству муниципальные предприятия «Зеленое хозяйство» и «Пензадормост». Особое внимание мэр обратил на ход ямочного ремонта городских автодорог, сообщает администрация Пензы.
В частности, речь зашла об улице Кижеватова, где бригада МУП «Пензадормост» заделывала ямы горячим асфальтом.
«Работу выполняете добросовестно. Необходимо как можно быстрее привести улично-дорожную сеть города в нормативное состояние. И затем приступить к покраске остановочных павильонов, пешеходных ограждений», — поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву Виктор Кувайцев.
Также по поручению Виктора Кувайцева сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» очистят от мусора разделительные полосы по проспекту Строителей и улице Пушкина.
По данным мэрии Пензы, в минувшее воскресенье городские коммунальщики мыли пешеходные ограждения, остановочные павильоны и бордюрные ограждения на мостах. Кроме того, рабочие продолжали очищать улицы и дороги от пыли и мусора. Так, днем территорию областного центра приводили в порядок шесть пылеуборочных машин, в ночь на понедельник запланировано столько же.
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