Добрый человек из контрразведки

Главное управление контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам». — «ВМ») было создано 75 лет назад в Наркомате обороны СССР. Чуть позже, летом, такое же создали и при НКВД. Управление просуществовало всего три года, помнят его до сих пор. Руководителем назначили комиссара госбезопасности второго ранга (генерал-полковника) Виктора Абакумова, но подчинялась военная контрразведка непосредственно Сталину.

Румынии, За годы Великой Отечественной войны военная контрразведка обезвредила более 30 тысяч вражеских шпионов, около 3,5 тысячи диверсантов и более 6 тысяч террористов. Но не это было главным: как верно отметил писатель Владимир Богомолов устами своего героя, «задержание агента без последующего функельшпиля (радиоигры. — „ВМ“) — ничто». За два года Смерш провел 183 радиоигры. Их итогом стал захват на советской территории свыше 400 кадровых сотрудников и агентов Германии Финляндии , а также перехват десятков тонн военных грузов врага.

Далеко не все операции Смерша рассекречены, но дело «подполковника Шерхорна» вполне показательно. Выходящая из окружения в 1944-м группа солдат и офицеров вермахта была перехвачена, контрразведка устроила радиоигру, и Гитлер до апреля 1945-го пребывал в уверенности, что за линией фронта действует мощная группа немецких диверсантов. Самолеты с оружием, припасами и питанием для «диверсантов» летали к «Шерхорну» даже из окруженного Берлина. В реальности роль диверсантов исполняли офицеры военной контрразведки.

Радиоигры, захват агентов-парашютистов и летчиков, борьба с дезертирами и предателями, противодействие националистам и коллаборационистам — все это было в задачах службы. В их же заслугах — предотвращение знаменитого покушения на Сталина «Героя Советского Союза майора» Таврина, когда смершевцы впервые увидели наручный гранатомет и пистолеты, стрелявшие разрывными пулями с ядом… Кстати, в истории с террористом Тавриным рассказ о прозорливой мудрости контрразведчиков не более чем красивая сказка. Причиной ареста Таврина стала случайность, как часто бывает. Немцы по недосмотру разместили награды не на той стороне кителя «героя».

Что мог противопоставить Смерш лучшей разведке мира? Наскоро обученных оперативников из числа пограничников и партработников низшего ранга, кропотливый анализ данных, круглосуточную работу и постоянный риск. И немного удачи. Один из ветеранов службы как-то вспоминал о розыске агента немцев в частях на Магнушевском плацдарме. До войны был поваром в Москве — вот и все, что о нем знали. Агента вычислили по приготовленному им роскошному завтраку. Он пристроился кашеваром в Особом отделе дивизии.

Те, кто пишет о военной контрразведке тех лет, часто забывают о главной заслуге Абакумова. Он создал условия, при которых пришедший с повинной агент мог заслужить жизнь и прощение, иногда даже свободу! И это все — наперекор ст. 58 УК РСФСР «Измена Родине в форме шпионажа».

Показательна послевоенная судьба СМЕРШа. Могущественную контрразведку раскассировали между армией, милицией и госбезопасностью. А почти весь генералитет был так или иначе поражен в правах или репрессирован. Начиная с «добряка» Абакумова.