В Оренбуржье могут появиться три мусороперерабатывающих завода

Юрия Берга. О намерении построить три завода стало известно на Красноярском экономическом форуме. Эту информацию приводит ТАСС со ссылкой на Губернатора Оренбургской области

Сообщается, что комплексы могут появиться около Бузулука, Орска , и еще одна — между Оренбургом Соль-Илецком . Сроки начала строительства пока не известны.

Конкурс среди потенциальных региональных операторов уже объявлен. Пока планируется, что это будет единое лицо. В регионе должны построить около десятка полигонов для отходов. Отметим, что на данный момент в области работает лишь один мусоросортировочный завод — в Оренбурге.