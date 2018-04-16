В Оренбуржье могут появиться три мусороперерабатывающих завода 

О намерении построить три завода стало известно на Красноярском экономическом форуме. Эту информацию приводит ТАСС со ссылкой на Губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Сообщается, что комплексы могут появиться около Бузулука, Орска, и еще одна — между Оренбургом и Соль-Илецком. Сроки начала строительства пока не известны.
Конкурс среди потенциальных региональных операторов уже объявлен. Пока планируется, что это будет единое лицо. В регионе должны построить около десятка полигонов для отходов. Отметим, что на данный момент в области работает лишь один мусоросортировочный завод — в Оренбурге.