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На МЦК 21 апреля пройдет генеральная уборка
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На МЦК 21 апреля пройдет генеральная уборка 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Генеральная уборка состоится на МЦК в рамках общегородского субботника, сообщается на официальной странице МЦК «ВКонтакте» в четверг.
"В эту субботу, 21 апреля, устроим генеральную уборку на МЦК. Возьмем в руки тряпки, засучим рукава и наведем чистоту! Субботник пройдет на всех платформах кольца, а основной площадкой станет ТПУ Лужники. Совсем скоро стадион Лужники примет болельщиков первого и финального матчей ЧМ-2018", — говорится в сообщении.
Также в этот день в порядок приведут прилегающие территории: уберут мусор, вымоют навесы и стекла вестибюлей, кроме этого, будут покрашены скамейки, опоры навесов и полосы безопасности.
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