Под Дивногорском спасатели сняли со льдины рыбака

Житель Дивногорска утром 15 апреля ушел на рыбалку в районе базы отдыха «Зурбаган», но не смог самостоятельно вернуться домой. Спасательную операцию пришлось организовывать сотрудникам КГКУ «Спасатель».

Лед, который казался крепким с утра, под воздействием солнечных лучей и положительных температур стал ломаться, в результате льдина откололась и мужчина не смог перебраться на берег. Спасатели добрались до терпящего бедствие человека на катере с воздушной подушкой «Хивус» и сняли рыбака.