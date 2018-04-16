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Под Дивногорском спасатели сняли со льдины рыбака
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Под Дивногорском спасатели сняли со льдины рыбака 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель Дивногорска утром 15 апреля ушел на рыбалку в районе базы отдыха «Зурбаган», но не смог самостоятельно вернуться домой. Спасательную операцию пришлось организовывать сотрудникам КГКУ «Спасатель».
Лед, который казался крепким с утра, под воздействием солнечных лучей и положительных температур стал ломаться, в результате льдина откололась и мужчина не смог перебраться на берег. Спасатели добрались до терпящего бедствие человека на катере с воздушной подушкой «Хивус» и сняли рыбака.
Сотрудники МЧС предупреждают, что сейчас крайне опасно выходить на лед — льдина может отколоться в любой момент.
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