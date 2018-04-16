Забытый властями уфимский Инорс залили талые воды

Вот уже неделю местные СМИ увлеченно смакуют подробности подтопления поселка Зубово под Уфой и Нижегородки в столице Башкирии . Однако мало кто из журналистов обращает внимание, что каждую весну в одну большую лужу превращается Инорс. Видимо, затопленный талыми водами уфимский микрорайон — привычное дело для нескольких поколений местных жителей. А потому и воспринимается плачевная картина здешних улиц — как нечто само собой разумеющееся. Тротуар одной из главных улиц Инорса в дни обильного таяния снега превращается в стоячее болото.

Вот что бывает, если отказаться от вывоза снега с улиц. Само оно, конечно, растает, но как преодолевать такие водные препятствия — большая загадка.

Любимая сезонная забава уфимцев — передвигаться по тротуарным бордюрам, что в свое время красочно описал столичный блогер Илья Варламов

Дороги в инорсовских дворах будто созданы для того, чтобы всю весну старательно собирать воду.

В забытом городскими властями районе и молодежь, похоже, не ждет ничего хорошего.

Растаявший снег являет под окнами девятиэтажек рукотворные «подснежники». Видимо, жители Инорса уверены, что от их свинства хуже микрорайону уже не будет.

До подъезда можно «доплыть» разве что в болотных сапогах.