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Забытый властями уфимский Инорс залили талые воды
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Трамп планировал атаковать российские объекты

Забытый властями уфимский Инорс залили талые воды 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вот уже неделю местные СМИ увлеченно смакуют подробности подтопления поселка Зубово под Уфой и Нижегородки в столице Башкирии. Однако мало кто из журналистов обращает внимание, что каждую весну в одну большую лужу превращается Инорс. Видимо, затопленный талыми водами уфимский микрорайон — привычное дело для нескольких поколений местных жителей. А потому и воспринимается плачевная картина здешних улиц — как нечто само собой разумеющееся. Тротуар одной из главных улиц Инорса в дни обильного таяния снега превращается в стоячее болото.
Вот что бывает, если отказаться от вывоза снега с улиц. Само оно, конечно, растает, но как преодолевать такие водные препятствия — большая загадка.
Любимая сезонная забава уфимцев — передвигаться по тротуарным бордюрам, что в свое время красочно описал столичный блогер Илья Варламов.
Дороги в инорсовских дворах будто созданы для того, чтобы всю весну старательно собирать воду.
В забытом городскими властями районе и молодежь, похоже, не ждет ничего хорошего.
Растаявший снег являет под окнами девятиэтажек рукотворные «подснежники». Видимо, жители Инорса уверены, что от их свинства хуже микрорайону уже не будет.
До подъезда можно «доплыть» разве что в болотных сапогах.
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