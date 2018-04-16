Акции «Русала» упали до исторического минимума 

Акции компании «Русал» потеряли более 20% на Гонконгской фондовой бирже, сообщает РИА «Новости».
К 11:25 (6:05 мск) они подешевели на 20,1 процента — до 1,63 гонконгского доллара за штуку. До сих пор самой низкой отметкой была цена в 2,09 доллара (12 июня 2016 года), 2,13 (17 января 2016 года) и 2,19 (17 ноября 2013 года).
Это произошло на фоне введения США новых санкций. Под их действие попал миллиардер Олег Дерипаска, который владеет 48,13 процента акций «Русала».
Ранее Минфин США ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В числе попавших под санкции бизнесменов — глава Газпрома Алексей Миллер, основатель «Базового элемента» Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, акционер «Сибура» и совладелец банка «Россия» Кирилл Шамалов, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.
На фоне этого рынок акций в России резко упал. Наибольший урон нанесен бумагам «Русала» и En+, а также Сбербанка. Также подешевели и другие акции на Московской бирже.
В ответ руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Проект федерального закона предоставляет Правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что 16 апреля США объявят о введении новых антироссийских санкций. Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом. СМИ также писали, что Лондон планирует ввести финансовые меры против российских бизнесменов в Британии. Как рассказали в офисе премьер-министра страны, санкции коснутся «российских олигархов».