Акции «Русала» упали до исторического минимума

К 11:25 (6:05 мск) они подешевели на 20,1 процента — до 1,63 гонконгского доллара за штуку. До сих пор самой низкой отметкой была цена в 2,09 доллара (12 июня 2016 года), 2,13 (17 января 2016 года) и 2,19 (17 ноября 2013 года).

Это произошло на фоне введения США новых санкций. Под их действие попал миллиардер Олег Дерипаска , который владеет 48,13 процента акций «Русала».

В ответ руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Проект федерального закона предоставляет Правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.