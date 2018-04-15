США собираются наказать Россию за поддержку режима Асада в Сирии 

Средства массовой информации сообщили о намерении Белого дома ввести новые санкционные ограничения против Российской Федерации из-за поддержки действий президента Сирии Башара Асада.
Газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо, направленное послом Соединенных Штатов в России Джоном Хантсманом во внешнеполитическое ведомство РФ, сообщила, что американская сторона намерена ввести дополнительные санкционные ограничения в отношении Москвы. Причиной подобных действий Белый дом называет поддержку, оказываемую Кремлем режиму сирийского лидера Башара Асада, которого в Соединенных Штатах считают ответственным за применение химического оружия против мирных граждан страны.
По информации издания, первая часть послания российскому МИД посвящена объяснению мотивов ракетного удара стран западной коалиции по территории Сирийской Арабской Республики. В США считают Дамаск виновным в применении химоружия, и в связи с этим Вашингтону, Лондону и Парижу пришлось принять меры для пресечения подобных действий. Вторая часть послания Хантсмана уже непосредственно касается санкций. В ней говорится, что Вашингтон уведомляет Россию о намерении введения новых ограничений.
Ранее, 14 апреля, об ужесточении санкционного режима со стороны США в отношении Российской Федерации сообщило британское издание Daily Mail, которое сослалось на информацию источника из Белого дома. Однако, на данный момент, ни в администрации президента США, ни в американском Министерстве финансов информацию о введении новых ограничений пока не прокомментировали.
Напомним, в ночь на 14 апреля совместные силы Великобритании, США и Франции нанесли ракетный удар по территории Арабской Республики. По данным российского оборонного ведомства, из более чем ста выпущенных ракет сирийские ПВО смогли сбить около 70. Пентагон, в свою очередь, утверждает, что все запущенные снаряды достигли своих целей.
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