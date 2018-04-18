Пенсионерка выпала из окна больницы в Челябинске

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Администрация проверила масляные пятна в реке Биргильда, которая впадает в Шершни. Были ли выявлены загрязняющие вещества?

Ошибка, изменившая жизнь. Девушкам, которых перепутали в роддоме, выплатят по миллиону

Следственный отдел по Миассу СУ СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту обрушения потолка в торговом комплексе Слон