Пенсионерка выпала из окна больницы в Челябинске 

Тело 72-летней пациентки нашли под окнами горбольницы на улице Воровского. ЧП случилось в воскресенье 16 апреля. Пенсионерка находилась на лечении в хирургическом корпусе, отмечается ппациентка выпала из окна 6 этажа. «По факту смерти пациентки проводится доследственная проверка, не исключено, что ее, в силу заболевания, мучали сильные боли. Будет установлено, должным ли образом ей оказывалась медицинская помощь», — сообщают в правоохранительных органах. Обстоятельства и причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.
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