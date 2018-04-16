Женщина провалилась в подвал дома, развешивая белье

— Слышу — стук в окно, Люся падала. Я выхожу, говорю: «Люся, я здесь!» Она кричит из подвала. Я таз бросила и побежала туда, — рассказывает жительница села Раздольное Вера Целикова.

Ночь Людмила Петроченко провела в больнице, вернулась с диагнозом сотрясение мозга. Накануне днем женщина вышла на улицу, чтобы развесить белье. Дойти обратно до подъезда не смогла — под ее ногами обвалилась придомовая плита.

— Плита провалилась, меня засыпало землей. А там высота два метра. Я Вере кричу, меня нет, она меня не слышит. Там такая высота. Потом она я яму загляну и спрашивает: «Что делать?» Она стала снизу меня тянуть. Все в грязи, вся кофта. рано или поздно это должно было случиться, — рассказывает жительница села Раздольное Людмила Петроченко.

На кадрах, присланных в редакцию ОТС жителями, видно, насколько яма глубокая. Однако перед самым приездом журналистов управляющая компания «аварию устранила». До сегодняшнего дня, по словам местных, никакого ремонта не проводили в течение 5 лет. Об опасности этого участка якобы было неизвестно — раньше в подвальном помещении находилась котельная.

— В результате обследования аварийного участка установлено, что при приемке недействующей котельной, которая находилась под данным домом, приямки были засыпаны шлаком и закрыты досками жильцами самостоятельно около 30 лет назад. Доски у приямков сгнили, в результате давления отмостка осыпались, — сообщил директор управляющей компании Юрий Быков

Старожилы утверждают, что котельную засыпали не жители, а бывший совхоз. Сейчас, говорят местные, трещины в плитах, обветшалая крыша и прохудившиеся потолки. Двухэтажка построена в 30-е годы прошлого века. Капитальному ремонту, согласно решению правительства региона от 2017 года, жилье не подлежит — дом изношен на 80 процентов. Находится он прямо напротив администрации сельсовета, однако ответ от главы муниципалитета люди услышали только в присутствии журналистов, раньше чиновник не комментировал проблему.

— Это еще хорошо, что без гибели обошлось. Будем принимать меры, ликвидировать чрезвычайную ситуацию, назначать обследование межведомственной комиссии. Предстоит вновь пройти независимую экспертизу для того, чтобы признать дом аварийным, получить заключение, — сообщил глава администрации села Раздольное Валерий Швачунов.

Экспертиза, которая поможет признать дом аварийным и отправить его под снос, стоит около 300 тысяч. Смогут ли собрать такую сумму жильцы всего лишь 12 квартир? Этот вопрос местные обсудят с главой района в понедельник.