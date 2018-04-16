Президент Татарстана прибыл в Индию с рабочим визитом

Хайдарабада. Программа предусматривает посещение двух городов — Вишакхапатнама

В Вишакхапатнаме Минниханов намерен, в частности, осмотреть фармацевтический кластер «Фарма-Сити» и ознакомиться с деятельностью предприятия по производству лекарственных средств «Ауробиндо». Он также обсудит перспективы сотрудничества на бизнес-форуме «Андхра-Прадеш — Татарстан».

В Хайдарабаде Минниханов проведёт встречу с губернатором штатов Андхра-Прадеш и Телангана и руководством компании «Махиндра», специализирующейся на автомобилестроении и сельхозтехнике. Программа также включает посещение крупнейшего бизнес-инкубатора Индии T-Hub, Индийской школы бизнеса и кампуса компании Microsoft