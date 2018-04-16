Ещё
Президент Татарстана прибыл в Индию с рабочим визитом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Президент Татарстана прибыл в Индию с рабочим визитом 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Реальное время
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Индию с рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Программа предусматривает посещение двух городов — Вишакхапатнама и Хайдарабада.
В Вишакхапатнаме Минниханов намерен, в частности, осмотреть фармацевтический кластер «Фарма-Сити» и ознакомиться с деятельностью предприятия по производству лекарственных средств «Ауробиндо». Он также обсудит перспективы сотрудничества на бизнес-форуме «Андхра-Прадеш — Татарстан».
В Хайдарабаде Минниханов проведёт встречу с губернатором штатов Андхра-Прадеш и Телангана и руководством компании «Махиндра», специализирующейся на автомобилестроении и сельхозтехнике. Программа также включает посещение крупнейшего бизнес-инкубатора Индии T-Hub, Индийской школы бизнеса и кампуса компании Microsoft.
Ранее сообщалось, что Минниханов провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в России Жаном Артуром Режибо.
RT на русском: последние новости
В Петербурге предложили ужесточить наказание за окна и двери «неправильного» цвета Врио губернатора Кузбасса уволил четырёх заместителей Волкер предупредил Италию о последствиях снятия санкций с России
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Согласована единая позиция по Сирии259
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии53
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии303
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение