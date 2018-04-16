В Бурятии поле усеяно тушами умерших коров. Стала известна причина

В социальные сети попали жутки кадры, на которых запечатлены мертвые коровы. Фотографии были сделаны, как сообщает автор снимков в Мухоршибирском районе недалеко от поселка Саган-Нур. Многие из пользователей сделали предположение, что это вспышка бешенства.

Между тем, как в управлении ветеринарии по Бурятии эту информацию опровергли и пояснили что коровы пали от истощения: «На сегодняшний день администрации района выписано предписание по сжиганию трупов. Это место отведено для сжигания животных, поэтому все трупы свезли туда», — цитирует «Байкал-Daily» представителя управления ветеринарии.

Ветеринары также пояснили, что в случае подтверждения бешенства труп незамедлительно утилизируют и сжигают.

Фото: pixabay.com.