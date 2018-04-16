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В Бурятии поле усеяно тушами умерших коров. Стала известна причина
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В Бурятии поле усеяно тушами умерших коров. Стала известна причина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В социальные сети попали жутки кадры, на которых запечатлены мертвые коровы. Фотографии были сделаны, как сообщает автор снимков в Мухоршибирском районе недалеко от поселка Саган-Нур. Многие из пользователей сделали предположение, что это вспышка бешенства.
Между тем, как в управлении ветеринарии по Бурятии эту информацию опровергли и пояснили что коровы пали от истощения: «На сегодняшний день администрации района выписано предписание по сжиганию трупов. Это место отведено для сжигания животных, поэтому все трупы свезли туда», — цитирует «Байкал-Daily» представителя управления ветеринарии.
Ветеринары также пояснили, что в случае подтверждения бешенства труп незамедлительно утилизируют и сжигают.
Фото: pixabay.com.
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