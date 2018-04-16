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Российские учёные нашли новый секрет Таблицы Менделеева
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Российские учёные нашли новый секрет Таблицы Менделеева 

News.ru 38 минут назад
Российские химики, под руководством профессора Сколтеха и МФТИ Артёма Оганова, нашли новый секрет в таблице Менделеева, пишет портал «Сделано у нас». Они выявили связь между сверхпроводимостью и положением элементов. Во время изучения гидридов актиния они обнаружили этот общий принцип, заложенный гениальным Менделеевым и теперь могут с лёгкостью вычислить сверхпроводимость элементов.
Оказалось, что высокотемпературная сверхпроводимость возникает у веществ, в состав которых входят атомы металлов, которые близки к пополнению новой электронной подоболочки. В этом случае атом в кристалле будет очень чувствителен к положению окружающих атомов. Это способствует электрон-фоновым процессам, а это лежит в основе традиционной сверхпроводимости.
Артем Оганов рассказывает о новом открытие:
«Сама идея связи сверхпроводимости с таблицей Менделеева принадлежит студенту моей сколтеховской лаборатории Дмитрию Семенку. Найденный им принцип настолько простой, что удивительно, что никто не заметил его раньше»
На сегодняшний день рекорд критической температуры сверхпроводимости принадлежит веществу H3S: при давлении 1.5 миллиона атмосфер оно является сверхпроводником при температурах до −70 оС. Такое давление можно сделать исключительно в лабораторных условиях.
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