В РФ снижается смертность после запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Смертность от отравления алкоголем за время действия запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей сократилась на четверть. Ведомство по поручению правительства РФ с 20 апреля продлевает запрет на продажу в рознице спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами еще на полгода (180 дней), сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора

"Запрет на оборот спиртсодержащих непищевых товаров и пищевых добавок позволил значительно снизить масштабы злоупотребления суррогатом в качестве аналога алкогольной продукции и минимизировать количество отравлений, в том числе со смертельными исходами. В 2017 году общее количество летальных случаев от отравления алкоголем снизилось на четверть по сравнению с предыдущими пятью годами", — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом если брать пиковый период — новогодние праздники, то в 2018 году по сравнению с периодом, когда запрет не действовал, количество отравлений от алкоголя уменьшилось в 2,8 раза (с 1,8 тыс. случаев до 677), а количество летальных исходов от отравлений снизилось в 11 раз, до 46 случаев против 500, уточнили в ведомстве.

За период действия запрета сотрудники Роспотребнадзора, территориальных органов МВД прокуратуры провели внеплановые проверки более 73 тыс. объектов. Снято с реализации более 616 тыс. литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, которая продавалась нелегально.

Количество нарушений постепенно сокращается. «Если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, то к концу 2017 года — лишь на каждом 54 объекте», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.