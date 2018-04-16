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В РФ снижается смертность после запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей
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В РФ снижается смертность после запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Смертность от отравления алкоголем за время действия запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей сократилась на четверть. Ведомство по поручению правительства РФ с 20 апреля продлевает запрет на продажу в рознице спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами еще на полгода (180 дней), сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Запрет на оборот спиртсодержащих непищевых товаров и пищевых добавок позволил значительно снизить масштабы злоупотребления суррогатом в качестве аналога алкогольной продукции и минимизировать количество отравлений, в том числе со смертельными исходами. В 2017 году общее количество летальных случаев от отравления алкоголем снизилось на четверть по сравнению с предыдущими пятью годами", — отметили в Роспотребнадзоре.
При этом если брать пиковый период — новогодние праздники, то в 2018 году по сравнению с периодом, когда запрет не действовал, количество отравлений от алкоголя уменьшилось в 2,8 раза (с 1,8 тыс. случаев до 677), а количество летальных исходов от отравлений снизилось в 11 раз, до 46 случаев против 500, уточнили в ведомстве.
За период действия запрета сотрудники Роспотребнадзора, территориальных органов МВД и прокуратуры провели внеплановые проверки более 73 тыс. объектов. Снято с реализации более 616 тыс. литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, которая продавалась нелегально.
Количество нарушений постепенно сокращается. «Если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, то к концу 2017 года — лишь на каждом 54 объекте», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Запрет был введен в декабре 2016 года на фоне массового отравления «Боярышником» в Иркутской области для противодействия подобным случаям. Исключение было сделано для стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также для косметической и бытовой продукции, упаковка которой исключает ее пероральное потребление (например, дезодоранты, антистатики).
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