Роспотребнадзор: Запрет на розницу непищевой спиртосодержащей продукции продлен на 180 дней

Роспотребнадзор сообщил о продлении ограничений на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на 180 дней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с декабря 2016 г. до 19 апреля 2018 г. была приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами. Такие меры были поддержаны представителями общественных организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, торговыми сетями, а также гражданами.

«Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 апреля 2018 г. №28 розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена еще на 180 суток. Указанные ограничения вступают в силу 20 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Роспотребнадзором при взаимодействии с территориальными органами МВД России прокуратуры проведены внеплановые проверки более 73 тыс. объектов, занятых в розничной продаже спиртосодержащей продукции. Запрещенная к реализации продукция выявлена на 2,1 тыс. объектов. По всем фактам выявленных нарушений приняты административные меры, материалы переданы в правоохранительные органы. Выявлено и снято с реализации более 616 тыс. литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, несоответствующей установленным требованиям.

«Реализация принятых решений по приостановлению розничной торговли спиртосодержащей продукцией и усиление контроля за ее оборотом позволили снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции. Так, если в декабре 2016 г. запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, то в октябре-декабре 2017 г. — лишь на каждом 54 объекте», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что основным эффектом от принятых мер стало уменьшение количества летальных случаев от отравления алкоголем на четверть (26%) за 2017 г. по сравнению с предыдущими годами.

Уточняется, что в период новогодних праздников с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. количество отравлений от алкоголя уменьшилось в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014-2015 гг. — с 1,8 тыс. случаев до 677 случаев, а количество летальных исходов от отравлений — снизилось в 11 раз: с 523 случаев в период новогодних праздников 2014-2015 гг. до 46 случаев в аналогичный период 2017-2018 гг.

По результатам проверок Роспотребнадзора в 2017 г. вынесено 6,9 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 66 млн руб., добавили в ведомстве.