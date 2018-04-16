Роспотребнадзор продлил запрет на продажу суррогатного алкоголя

Роспотребнадзор продлил с 20 апреля на полгода запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта, сообщается на сайте службы.

"Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена еще на 180 суток", — говорится в сообщении.

Меры были поддержаны представителями отраслей, использующих спиртосодержащие компоненты при производстве парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии. Также решение поддержано общественными организациями, торговыми сетями и гражданами, сообщает Роспотребнадзор.