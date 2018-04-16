Роспотребнадзор продлил запрет на продажу суррогатного алкоголя 

Роспотребнадзор продлил с 20 апреля на полгода запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта, сообщается на сайте службы.
"Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена еще на 180 суток", — говорится в сообщении.
Меры были поддержаны представителями отраслей, использующих спиртосодержащие компоненты при производстве парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии. Также решение поддержано общественными организациями, торговыми сетями и гражданами, сообщает Роспотребнадзор.
Запрет с декабря 2016 года оборота суррогатной продукции и усиление контроля над ее оборотом в РФ позволили снизить количество отравлений в 2,8 раза.