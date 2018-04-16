Здание бывшей земской школы после ремонта займут «Особые люди»

Здание бывшей земской школы на перекрестке улиц Малышева и Московской ждет глобальный ремонт. Об этом говорится в экспертизе, которую опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

Помещение приспособят под нужды ассоциации «Особые люди», которая помогает инвалидам и людям с особенностями в развитии. Ранее мы писали, что организации передали это помещение.

В здании планируют создать мастерские, в которых будут производить сувениры, керамическую посуду, интерьерные украшения. В феврале эксперты осмотрели здание и выявили, что пристроенный тамбур перед входом находится в аварийном состоянии из-за трещин в конструкциях стен.

«Необходимо отметить, что на момент обследования срок службы здания составляет более 100 лет; в соответствии с нормативами продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) элементов зданий составляет: для деревянных по деревянным балкам перекрытий — 50 лет. Таким образом, на данном этапе требуется разработать мероприятия по капитальному ремонту несущих строительных конструкций перекрытий», — говорится в тексте экспертизы.

После ремонта в здании смогут находиться одновременно до 120 человек. Для маломобильных людей обустроят подъемник. Первый этаж займут творческие мастерские, а на втором этаже будет многофункциональный зал со звукоизолирующими перегородками, зал для театральных занятий, кабинет директора центра, комната переговоров, фойе и подсобные помещения.

«Планировка, образованная капитальными стенами, сохраняется. Оконные проемы сохраняются, также предусмотрено раскрытие заложенных оконных проемов. Старые деревянные рамы заменяются на современные деревянные, с заполнением из двойного стеклопакета, рисунок переплетов рам выполняется в соответствии с историческим», — сказано в документации.

Дата окончания общественного обсуждения этого проекта — 7 мая.