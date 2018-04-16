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В Алтайском крае ввели госконтроль за продажей алкоголя
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В Алтайском крае ввели госконтроль за продажей алкоголя 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Распоряжение о региональном госконтроле за розничной продажей алкоголя в Алтайском крае подписано губернатором Александром Карлиным.
Ответственным за надзор назначено управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Ведомство будет следить за соблюдением требований в области розничной продажи алкоголя.
Речь идет о плановых и внеплановых проверках в отношении индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будет осуществляться систематическое наблюдение за исполнением требований, а также проведение профилактических мероприятий.
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