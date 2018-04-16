В Алтайском крае ввели госконтроль за продажей алкоголя

Ответственным за надзор назначено управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Ведомство будет следить за соблюдением требований в области розничной продажи алкоголя.

Речь идет о плановых и внеплановых проверках в отношении индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будет осуществляться систематическое наблюдение за исполнением требований, а также проведение профилактических мероприятий.