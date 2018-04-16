Пропавшего полгода назад тюменца нашли

В субботу, 14 апреля, полиция завершила поиски 28-летнего Алексея Чернятьева. Мужчина числился пропавшим с 20 октября прошлого года. Следователи даже возбудили дело по факту его бесследного исчезновения. В тот день Алексей уехал на велосипеде из деревни Патрушево и больше его никто не видел. Поисками занимались полицейские, волонтеры, ориентировки ходили по соцсетям и СМИ.

— Да, Алексей вернулся домой. Жаль, что никакие ориентировки не помогли, столько времени и сил было потрачено впустую, можно сказать. В сети искать конечно можно, но у нас получилось так, что по прошествии времени фото никак не совпадало с оригиналом, — рассказала 72.ru Екатерина, мать пропавшего. — Он боялся вернуться к работодателю. Пока он был в магазине у него украли велосипед, а телефон он потерял. А все это было не его, а хозяина. Он несколько дней просидел в заброшенном вагончике, а потом пошел в Гилево, где работал. Последние пару месяцев он жил у железной дороги, как потеплело, отправился домой. Он мой номер телефона забыл, не мог позвонить. Он ходил по городу и не знал, что его ищут.

Сейчас Алексей Чернятьев находится дома с родными и близкими.