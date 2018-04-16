Омские подростки устроили пикник на монументе Вечного огня

Об этом сообщают жители Омской области в группе «Подслушано в Таре» в «ВКонтакте».

В Таре местные подростки решили пожарить крабовые палочки на мемориале, посвященном погибшим в ВОВ. Они запустили трансляцию в «Инстаграм» и прикрепили к сообщение: «Страдаем фигнёй». Очевидно, кто-то из Интернет-пользователей решил сделать скрин данной трансляции, а после выложил его в соцсети.

Жителей Омской области возмутило поведение подростков, они отметили, что у молодых людей просто нет совести. Некоторые пользователи даже предположили под какие статьи может попасть поведение подростков и отметили, что их обязательно нужно наказать.

Отметим, что не так давно похожий скандал произошёл в пос. Береговом, тогда молодой человек решил справить нужду на памятник участникам ВОВ. Позже парень сам пришел в полицию.