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Омские подростки устроили пикник на монументе Вечного огня
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Омские подростки устроили пикник на монументе Вечного огня 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщают жители Омской области в группе «Подслушано в Таре» в «ВКонтакте».
В Таре местные подростки решили пожарить крабовые палочки на мемориале, посвященном погибшим в ВОВ. Они запустили трансляцию в «Инстаграм» и прикрепили к сообщение: «Страдаем фигнёй». Очевидно, кто-то из Интернет-пользователей решил сделать скрин данной трансляции, а после выложил его в соцсети.
Жителей Омской области возмутило поведение подростков, они отметили, что у молодых людей просто нет совести. Некоторые пользователи даже предположили под какие статьи может попасть поведение подростков и отметили, что их обязательно нужно наказать.
Отметим, что не так давно похожий скандал произошёл в пос. Береговом, тогда молодой человек решил справить нужду на памятник участникам ВОВ. Позже парень сам пришел в полицию.
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