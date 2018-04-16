Собственники «Зимней Вишни» знали о проблемах системы пожарной безопасности

Собственники ТЦ «Зимняя Вишня» знали о проблемах с системой пожарной безопасности в течение двух лет.

Как сообщает «Коммерсант.ru», директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко заключил договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации с гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлией Богдановой в июле 2016 года. После этого была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки еще при установке системы пожарной безопасности. Она не соответствовала нормативной документации, ГОСТам и СНИПам. Об этом Игорь Полозиненко известил гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлию Богданову.

На устранение всех недочетов требовалось 7 млн рублей, но собственник не выделил на это денег. Все недостатки фиксировались в специальном журнале, согласно которому устранялись в течение нескольких нескольких часов. Последняя запись в журнале стоит от 19 марта. Собственник ставился в известность в каждом случае, когда возникали неполадки.

Как сообщает собеседник издания, пожарное оборудование изначально было установлено с нарушениями, поэтому в критический момент оно не могло сработать в полной мере. К примеру, пути подачи воды в систему пожаротушения находились на улице в районе парковки, поэтому зимой они перемерзали.