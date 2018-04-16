Австралия поддерживает стремление Великобритании расширить состав Содружества

СИДНЕЙ , 16 апреля. / ТАСС /. Австралия разделяет заинтересованность Великобритании в расширении Содружества за счет принятия в его состав стран, которые в прошлом не были британскими колониями. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в опубликованном в понедельник интервью газете The Australian. Вместе с премьер-министром страны Малколмом Тернбуллом Бишоп примет участие во встрече глав правительств стран Содружества, которая пройдет в Лондоне 16-20 апреля.

"Предпринимаются большие усилия для того, чтобы расширить Содружество за пределы его старого колониального образа, — сообщила глава МИД . — Проходит кампания за включение в его состав новых стран, которые не были под британским контролем. Мозамбик был принят, другие пытаются [последовать его примеру]". Бишоп также отметила, что в этом контексте рассчитывает на помощь Франции . «Важно заручиться французской поддержкой в Океании», — уточнила она.

"Австралия присоединяется к усилиям Великобритании по возрождению и укреплению Содружества для развития глобальной торговли и обеспечения безопасности с учетом последствий Brexit [выхода Великобритании из ЕС ] и беспрецедентного влияния Китая в Африке и Океании", — указывает в этой связи газета.

Содружество (до 1947 года Британское Содружество наций) — старейшее межгосударственное объединение, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии. В настоящее время членами Содружества являются 53 независимых государства.