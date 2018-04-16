Когда вода уйдет с самарских пляжей: всё о режимах ГЭС, которые повлияют на нас

Как паводок сказываются на сроках начала купального сезона? Когда жители Самары смогут опробовать волжский песочек на пляжах в черте города? Ответы на эти вопросы напрямую связаны с работой Жигулевской гидроэлектростанции (ЖиГЭС). А как именно, 63.ru рассказал руководитель станции Олег Леонов

В верхнем бьефе много льда

Паводковые процессы — важные для загара процессы

Жители Самары гадают, в какие сроки и как именно затопит в этом году пляжи в черте города. Все помнят, что в прошлом году вода «стояла» на пляжах чуть ли не до конца мая. Всему виной — поздний паводок. Пик его пришелся на конец апреля-начало мая. По погоде работала и Жигулевская ГЭС. Самые объемные сбросы пришлись на это время.

Поэтому начать нежиться на волжском солнышке те, у кого нет дач и прочей загородной недвижимости, смогли только в конце мая.

13 июля прошлого года: весенний паводок перешел в дождевой

12 мая 2016 года

Что в этом году?

В этом году весна была затяжной и холодной. В течение марта положительных температур воздуха синоптики почти не фиксировали.

Справа — один из затворов плотины

—Все те снегозапасы, которые накапливались в течение зимы, до конца марта не растаяли, — рассказывает директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Олег Леонов всегда знает, когда можно будет загорать на городских пляжах

Еще одной особенностью этого года стала высокая для зимы приточность. То есть, в Волгу и зимой впадало много воды из рек Самарской области . Таким образом к середине марта водохранилище на Жигулевской ГЭС было заполнено практически до проектных отметок.

—В 20-х числах марта появилась возможность «сработать» водохранилище до отметки на сегодня 51 м 85 см, это на 1 м 20 см ниже отметки проектного уровня. Мы смогли создать себе запасы резервной емкости для пропуска половодья. Сегодня водохранилище свободно и готово принимать паводковые воды, — информирует руководитель станции.

Цветные апрельские льды

Объемы воды водохранилища ЖиГЭС складываются из трех источников. Сбросы Нижнекамской и Чебоксарской ГЭС и боковая приточность: это реки, которые несут свои воды в водохранилище станции. За период с 10 по 13 апреля боковая приточность возросла в 4 раза.

А вот и мегакран, которым поднимают затвор плотины

В этом году паводок на Средней Волге совпал с паводком на Верхней Волге. На Каме, которая тоже впадает в Волгу, пока прохладно. Там паводок ожидают уже после того, как того, как он пройдет у нас. Поэтому в Самарской области его не почувствуют. Не то, что в 2016 году, когда многоводье на Каме и Волге совпали по срокам. Тогда в Самаре затопило пляжи почти до решеток ограждения.

Нужно различать паводок на Волге и на малых реках области. Как правило, это два параллельных процесса. Подтопление Тимофеевки, Верхнего Санчелеево не связано с многоводьем на Волге. Это результат таяния снега на полях и в складках местности.

Сколько сбрасывать будем?

Федеральное агентство водных ресурсов (ФАВР) установило с 16 апреля сбрасывать по 16 000 м³/с. Специалисты станции начали предварительные работы загодя, чтобы поэтапно пропускать воду. Это нужно для того, чтобы рыба смогла адаптироваться к новым гидрологическим условиям и не погибла.

Нижний бьеф

С 16 апреля ежесуточно ГЭС будет увеличивать расход на 3000 м³/с.

Льдинка-льдинка, скоро май!

Верхний и нижний бьеф — часть реки, которая примыкает к плотине выше и ниже по течению.

— К 20 апреля мы выходим на 27 000 м³/с. Это обычный пиковые расходы, которые мы сбрасываем в нижний бьеф. Этот режим сохранять до 1 мая. После 1 мая приступим к снижению расходов. И выйдем на 22 000 м³/с, потом на 18 000 м³/с, — уточнил Олег Леонов.

Открытие плотины выглядит монументально

Для сравнения: в многоводный 2016-й расходы ГЭС в пике паводка составили 30 000-32 000 м³/с.

Это время — с 20 апреля по 1 мая — и станет кульминацией паводка, если погода не внесет свои коррективы. Специалисты ожидают, что после майских праздников вода постепенно будет освобождать пляжи Самары.

«Фишкой» лета 2017 года стал дождевой паводок, который сменил весенний. Поэтому самарские низины основательно подтопило.

В 2017 году пик активности ГЭС пришелся на 1-8 мая.

— В этом году — более ранние сроки. Те же уровни воды у Самары, которые были в начале мая прошлого года, в этом году будут регистрироваться с 20 апреля по 1 мая, — пояснил глава ЖиГЭС.

Загадаем на теплое лето?