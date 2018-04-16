Дискриминация в HR

Есть ли дискриминация в HR, нет ли ее в HR… Свою точку зрения на проблему высказал Алексей Галицкий, управляющий партнер кадровой компании по подбору бизнес-персонала.

Есть красивая популистская позиция правительства — мол, всем равные права — и хромым и сивым, и женщинам и мужчинам, и старым и молодым. Один из самый известных сайтов по поиску работу даже запретил работодателям указывать в требованиях к вакансии пол соискателя. Мол, пол или возраст не может быть требованием работодателя. Формально так и есть, а фактически?

На практике при подборе сотрудников применяется жесточайшая дискриминация, многие безразлично относятся на предложенные государством запреты. А корреляция между полом, возрастом и полноценным наличием рук все же присутствует.

Так в большинстве компаний на продажи позиций менеджера, ключевого менеджера вас не возьмут, если:

— ваш возраст больше 36 лет, но меньше 24 лет;

— вы девушка и замужем, но без детей. Часть работодателей вообще не берут бездетных женщин принципиально, другая часть не берет с детьми — одни говорят, что им не нужны беременные, другим не нужны постоянные проблемы с детьми сотрудников и отпрашивания с работы;

— вы неважно выглядите или предпочитаете неформальный стиль: розовые волосы, тоннели в ушах, шрамы на видных участках тела;

— у вас гастрит и запах изо рта (даже если это обусловлено проблемами со здоровьем);

— у вас дефекты речи, в том числе заикание;

— у вас есть избыточный вес;

— в прошлом вы — индивидуальный предприниматель или на ваше имя зарегистрировано ООО;

— вы имеете судимость, «приводы» или крупные долги по кредитам.

Из излюбленных пожеланий работодателей:

— Около четверти всех работодателей не готовы брать на работу курящих. Даже рассматривать вас не будут, будь вы хоть суперпрофессиональным специалистом;

— не берут неженатых и незамужних;

— на руководителя вас не возьмут, если вы моложе 27-28 лет, на позицию директора ниже 30-35 лет большинство компаний даже рассматривать не будут;

— могут отказать в трудоустройстве москвичам: некоторые работодатели, особенно в активных продажах, считают, что жители столицы — это без амбиций и инициативности;

— иногда не берут сотрудников без «якорей» — детей, жены/мужа, ипотеки, кредитов — такой сотрудник всегда нуждается в деньгах, поэтому часто готов работать «за себя и за того парня», внезапно он вряд ли уволится, так как нуждается в деньгах;

— на линейную руководящую позицию не возьмут бывших генеральных директоров и других директоров — «зачем нам люди с чрезмерными амбициями, им у нас расти некуда»;

— не любят брать на работу разведенных — «не выстроил отношения в семье, значит и в компании не сможет».

Работодателей можно понять. Когда у HR-специалиста находится хоть малейшая корреляция, например, между объективным фактором вроде возраста и потенциального результата труда с учетом опыта, он делает ставку на второе. Даже если рекрутер при этом понимает, что его логика сомнительна. Ведь веских доказательств влияния конкретного фактора на эффективность труда нет. Ни одно исследование не привело экспертов к этому умозаключению. В своей практике я видел одно единственное претендующее на объективность исследование работодателя на тему корелляции между объективными факторами работодателя и результатами работы. В нем учитывалось порядка 300 действующих сотрудников компании на аналогичных должностях.

Итог этого исследования был следующий: «наш целевой сотрудник — молодой, от 21 до 25 лет парень или девушка, впервые приехавшие в Москву и трудоустраивающиеся на первое место работы, не обремененные детьми, браком и кредитными обязательствами». Парадокс заключался в том, что у этого клиента работали десять 21–22-летних сотрудника, и шестеро сотрудников в возрасте 45-53 года. А общий процент выявленных целевых сотрудников составил в компании менее 30%. Потому что в теории, теория и практика — одно и то же, но на практике — нет. И в попытках вывести собственную «арийскую расу» компания столкнется с реалиями российского рынка труда. Например, в Москве за сутки публикуются до 500 вакансий на позицию менеджер по продажам. И если вы решите дотошно фильтровать по отработанным вами критериям, то задачу не выполните никогда.

На любой тезис, я готов предоставить антитезис — на пример негативного опыта с бывшими предпринимателями приведу две–три компании, эффективно работающие исключительно, имеющими предпринимательский опыт за плечами. Могу назвать компании, в которых девушки, находящиеся в декрете, успешно совмещали материнство и работу.

Есть история про тучного продажника, который отлично продавал, несмотря на вес 140 кг и соответствующую одышку.

Да, среднестатистический продажник — молодой и жадный до денег одиночка-экстраверт. Но это не правило.

Я убежден, что работает то, во что вы верите. Если вы не готовы брать на работу «козерогов» или «интуитов» — ваше право. Сюда же относятся: ваша вера в объективность любых тестов вроде Белбина или Перформии. Используйте «фильтр» и мучайте тем самым кандидатов. Только помните, что к реальной компетенции соискателя эти факторы возможно не будут иметь никакого отношения.

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