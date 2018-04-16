Рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Рубцовска составили в СГК

Сибирская генерирующая компания по итогам I квартала текущего года определила лидеров и аутсайдеров среди исполнителей коммунальных услуг в Рубцовске . Энергетики ранжировали ТСЖ, ЖСК и управляющие организации по одному, но самому важному в преддверии старта ремонтной программы, критерию — собираемости платежей за полученную тепловую энергию.

Уровень собираемости платежей свыше 90% по итогам января-марта показали ТСЖ «Альянс», ТСЖ «Надежда», ЖСК «Монолит», ТСЖ «Изумруд» и ТСЖ «Октябрьская 159». При этом увеличили уровень собираемости платежей в сравнении с I кварталом прошлого года ТСЖ «Альянс» на 3,9%, ТСЖ «Надежда» на 2,2%.

Что касается управляющих организаций, которые работают с несколькими многоквартирными домами одновременно, то тут лучшими по версии энергетиков являются ООО «УК „Гарант-Сервис“, ООО „Куб“, ООО „Союз“, ООО „Белон плюс“ и ООО „Юг“. Последнее управляет 68 рубцовскими многоэтажками.

Аутсайдерами по итогам прошедших трех месяцев стали десять исполнителей коммунальных услуг, которые в общей сложности управляют 219 домами в Рубцовске и накопили суммарную задолженность за тепловую энергию по поданным бухгалтерского учета группы компаний СГК в размере 63,1 млн рублей. В их числе ЖК „Комфорт“, ТСЖ „Успех“, ТСЖ „Родник“, ЖСК-1 и ТСЖ „Веста“. Так, у ЖК „Комфорт“, которое управляет четырьмя домами, уровень собираемости составляет всего 58,8% от начисленных за услуги теплоснабжения средств.

Серьезную задолженность перед ресурсоснабжающей организацией накопила одна из крупнейших управляющих компаний Рубцовска — ООО „УК „Наш дом“. Этот исполнитель коммунальных услуг имеет задолженность за тепловую энергию по поданным бухгалтерского учета группы компаний СГК в размере более 34,4 млн рублей. „Наш дом“ по сравнению с I кварталом 2017 года значительно снизил уровень собираемости — с 95,7% до 82,2%.

Также в список компаний с низким уровнем собираемости платежей попали ООО „Экспресс Сервис“, ООО „Город ОК“, ООО „УК „Согласие“, ООО „Восход“.