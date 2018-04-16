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Рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Рубцовска составили в СГК
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Рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Рубцовска составили в СГК 

АиФ — Алтай 1 час назад
Сибирская генерирующая компания по итогам I квартала текущего года определила лидеров и аутсайдеров среди исполнителей коммунальных услуг в Рубцовске. Энергетики ранжировали ТСЖ, ЖСК и управляющие организации по одному, но самому важному в преддверии старта ремонтной программы, критерию — собираемости платежей за полученную тепловую энергию.
Уровень собираемости платежей свыше 90% по итогам января-марта показали ТСЖ «Альянс», ТСЖ «Надежда», ЖСК «Монолит», ТСЖ «Изумруд» и ТСЖ «Октябрьская 159». При этом увеличили уровень собираемости платежей в сравнении с I кварталом прошлого года ТСЖ «Альянс» на 3,9%, ТСЖ «Надежда» на 2,2%.
Что касается управляющих организаций, которые работают с несколькими многоквартирными домами одновременно, то тут лучшими по версии энергетиков являются ООО «УК „Гарант-Сервис“, ООО „Куб“, ООО „Союз“, ООО „Белон плюс“ и ООО „Юг“. Последнее управляет 68 рубцовскими многоэтажками.
Аутсайдерами по итогам прошедших трех месяцев стали десять исполнителей коммунальных услуг, которые в общей сложности управляют 219 домами в Рубцовске и накопили суммарную задолженность за тепловую энергию по поданным бухгалтерского учета группы компаний СГК в размере 63,1 млн рублей. В их числе ЖК „Комфорт“, ТСЖ „Успех“, ТСЖ „Родник“, ЖСК-1 и ТСЖ „Веста“. Так, у ЖК „Комфорт“, которое управляет четырьмя домами, уровень собираемости составляет всего 58,8% от начисленных за услуги теплоснабжения средств.
Серьезную задолженность перед ресурсоснабжающей организацией накопила одна из крупнейших управляющих компаний Рубцовска — ООО „УК „Наш дом“. Этот исполнитель коммунальных услуг имеет задолженность за тепловую энергию по поданным бухгалтерского учета группы компаний СГК в размере более 34,4 млн рублей. „Наш дом“ по сравнению с I кварталом 2017 года значительно снизил уровень собираемости — с 95,7% до 82,2%.
Также в список компаний с низким уровнем собираемости платежей попали ООО „Экспресс Сервис“, ООО „Город ОК“, ООО „УК „Согласие“, ООО „Восход“.
— На уровень собираемости платежей, в первую очередь, влияет умение управляющей организации организовать работу с потребителями, — говорит начальник управления теплосбытовой деятельности подразделения СГК в Рубцовске Андрей Михайлов. — Мы, со своей стороны, ведем постоянную работу с недобросовестными управляющими организациями и потребителями-должниками. Это дает результат. Надо понимать, что своевременная оплата за потребленный ресурс поступает на ремонт оборудования и является залогом качественного теплоснабжения в осенне-зимний отопительный сезон. Особенно это актуально сейчас — накануне старта ремонтной кампании.
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