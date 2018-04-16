В АлтГТУ пройдет Международный фестиваль русского языка «На языке дружбы»

В рамках фестиваля пройдет Международная научно-практическая конференции «Иностранный студент в профессионально-образовательном пространстве российского вуза», праздник «День национальных культур», квест-игра по русской речи «На языке большого города», фотоконкурс «Удивительная Россия», мастер-класс по русской живописи. Завершится фестиваль большим праздничным концертом «Мы вместе».

Работа конференции будет организована на нескольких площадках: «Культура и искусство в межнациональном контексте», « Россия и страны СНГ в едином образовательном пространстве: диалог культур», «Перспективы развития менеджмента в сфере сервиса, туризма и международных отношений», «Коммуникация в поликультурном пространстве», «Теоретические и прикладные аспекты технических наук».

17 и 18 апреля в Алтайском техническом университете станет днем национальных культур. Так, 17 апреля будут представлены культуры европейских стран, КНР, Монголии, России и стран Африки. Во второй день можно будет познакомиться с культурой и традициями стран СНГ, Юго-Восточной Азии и Арабских государств.

19 апреля откроется фотовыставка «Удивительная Россия». В этот для участников будет организован мастер-класс по русской живописи, состоится концерт иностранных студентов.

16 апреля с 11.00 в актовом зале пройдет открытие фестиваля (4 этаж, главный корпус АлтГТУ, пр. Ленина, 46).

Работа секций конференции начнется с 13.30 в новом корпусе АлтГТУ (ул. Димитрова, 73, 4 этаж).

17 и 18 апреля с 13.00 — 15.30 в новом корпусе АлтГТУ пройдет праздник «День национальных культур» (ул. Димитрова, 73).

19 апреля с 11.30 в новом корпусе откроется выставка, мастер-классы пройдут с 12.30. В 15.00 в актовом зале состоится концерт иностранных студентов.