Ещё
Подъем воды в реке Карасук напугал кочковцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подъем воды в реке Карасук напугал кочковцев 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
С повышением температуры воздуха вода с полей устремилась в реку. За два дня уровень воды вырос более чем на 6 метров. В селе Кочки до критической отметки осталось 80 сантиметров, на Черновском гидропосту — 75, в селе Решеты больше метра.
«С 8 часов утра 13 апреля прекратился рост уровня воды. Подъем составил лишь 5 сантиметров. Соответственно, никакой угрозы нет», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Задорожный.
Между тем жители обеспокоены и неустанно следят за рекой. В квартирах на всякий случай подняли мебель. В Кочковском районе в зону подтопления попадают больше 200 домов.
«Подняли все вещи, страшно, ждем большой воды. У меня трое маленьких детей, бабушка на окошке сидит, ребенок постоянно на улицу смотрит», — рассказывает жительница села Кочки Алена Мирошниченко.
На территории Кочковского района обнаружили три ледяных затора, один из них в селе Черновка. До приезда команды взрывников спасатели дробят лед с помощью автобота, и как видно, мера эта действенная. Если ситуация не изменится и уровень воды не начнет снижаться, будут взрывать заторы.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Догбоксы нужны собачникам Новосибирска Главой Первомайского района стал Виталий Новоселов Форсировать развитие IT-отрасли предложил Андрей Травников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение России659
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа62
Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ102
Эксперты обрадовали россиян200
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ31
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение