Подъем воды в реке Карасук напугал кочковцев 

С повышением температуры воздуха вода с полей устремилась в реку. За два дня уровень воды вырос более чем на 6 метров. В селе Кочки до критической отметки осталось 80 сантиметров, на Черновском гидропосту — 75, в селе Решеты больше метра.
«С 8 часов утра 13 апреля прекратился рост уровня воды. Подъем составил лишь 5 сантиметров. Соответственно, никакой угрозы нет», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Задорожный.
Между тем жители обеспокоены и неустанно следят за рекой. В квартирах на всякий случай подняли мебель. В Кочковском районе в зону подтопления попадают больше 200 домов.
«Подняли все вещи, страшно, ждем большой воды. У меня трое маленьких детей, бабушка на окошке сидит, ребенок постоянно на улицу смотрит», — рассказывает жительница села Кочки Алена Мирошниченко.
На территории Кочковского района обнаружили три ледяных затора, один из них в селе Черновка. До приезда команды взрывников спасатели дробят лед с помощью автобота, и как видно, мера эта действенная. Если ситуация не изменится и уровень воды не начнет снижаться, будут взрывать заторы.
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