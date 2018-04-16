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Омская область проведет лесоустройство в таежных районах для борьбы с «черными лесорубами»
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Омская область проведет лесоустройство в таежных районах для борьбы с «черными лесорубами» 

ТАСС 19 минут назад
Фото: АиФ-Омск
ОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Омской области проведет лесоустройство в северных таежных районах регионах для борьбы с «черными лесорубами» и займется привлечением инвесторов в сферу лесозаготовок. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.
Ранее омская журналистка на форуме ОНФ в Калининграде рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проблеме «черных лесорубов» в Омской области, где лесной фонд составляет более 6 млн га. Глава государства заявил, что МВД отреагирует на эту ситуацию быстро и жестко.
" [Привлечение инвесторов] — это сложный и многосоставный процесс, но надо понимать, что лесозаготовка у нас, в основном, на севере области, а если там ее не будет, то мы не сохраним там жителей. Они все переедут на юг", — сказал Бурков.
По его словам, для борьбы с «черными лесорубами» и привлечения легальных предпринимателей необходимо сделать эту отрасль прозрачной. «Нужно сделать вырубки контролируемыми. < …> Лесоустройство по идее проводится каждые 10 лет, тогда там формируется четкая картина — сколько есть хвойных деревьев, какой объем лиственных, каков их возраст и когда можно рубить. У нас сегодня 86% территорий лесов, где такое лесоустройство не проводилось в установленные сроки, лес просто не учтен, нам нечего сегодня предложить инвесторам», — считает врио губернатора.
Он сообщил, что для проведения лесоустройства, на которое нужные большие деньги, Омская область обратится за помощью к федеральному центру.
Бурков отметил, что о проблеме незаконных вырубок услышал сразу, как прилетел в Омск в октябре 2017 года. «На сегодня задержана банда из нескольких „черных лесорубов“, которые серьезно терроризировали народ в Тарском районе области. Лес, как правило, везут на юг, в Казахстан, поэтому сегодня мы на дорогах поставили посты и отслеживаем, какие предприятия и сколько леса имели право вырубить, сколько они вывозят на самом деле», — рассказал врио губернатора Омской области.
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