Омская область проведет лесоустройство в таежных районах для борьбы с «черными лесорубами»

ОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Омской области проведет лесоустройство в северных таежных районах регионах для борьбы с «черными лесорубами» и займется привлечением инвесторов в сферу лесозаготовок. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.

Ранее омская журналистка на форуме ОНФ в Калининграде рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проблеме «черных лесорубов» в Омской области, где лесной фонд составляет более 6 млн га. Глава государства заявил, что МВД отреагирует на эту ситуацию быстро и жестко.

" [Привлечение инвесторов] — это сложный и многосоставный процесс, но надо понимать, что лесозаготовка у нас, в основном, на севере области, а если там ее не будет, то мы не сохраним там жителей. Они все переедут на юг", — сказал Бурков.

По его словам, для борьбы с «черными лесорубами» и привлечения легальных предпринимателей необходимо сделать эту отрасль прозрачной. «Нужно сделать вырубки контролируемыми. < …> Лесоустройство по идее проводится каждые 10 лет, тогда там формируется четкая картина — сколько есть хвойных деревьев, какой объем лиственных, каков их возраст и когда можно рубить. У нас сегодня 86% территорий лесов, где такое лесоустройство не проводилось в установленные сроки, лес просто не учтен, нам нечего сегодня предложить инвесторам», — считает врио губернатора.

Он сообщил, что для проведения лесоустройства, на которое нужные большие деньги, Омская область обратится за помощью к федеральному центру.

Бурков отметил, что о проблеме незаконных вырубок услышал сразу, как прилетел в Омск в октябре 2017 года. «На сегодня задержана банда из нескольких „черных лесорубов“, которые серьезно терроризировали народ в Тарском районе области. Лес, как правило, везут на юг, в Казахстан, поэтому сегодня мы на дорогах поставили посты и отслеживаем, какие предприятия и сколько леса имели право вырубить, сколько они вывозят на самом деле», — рассказал врио губернатора Омской области.