Ещё
СМИ узнали, кто отговорил Трампа от удара по российским базам в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали, кто отговорил Трампа от удара по российским базам в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был настроен на самый жесткий сценарий ракетного удара по Сирии, который предполагал вероятное уничтожение российских систем ПВО, однако уступил доводам одного из советников, призывавшего к сдержанности, сообщает The Wall Street Journal.
По словам источников издания, на прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис предложил главе Белого дома на рассмотрение три различных варианта применения силы против Дамаска, включая удар по российским объектам ПВО в Сирии, передает ТАСС.
Первый и наиболее умеренный вариант предусматривал нанесение ударов исключительно по сирийским объектам, имевшим, по данным Пентагона, отношение к химоружию.
Второй вариант расширял список целей за счет пунктов сирийского командования и исследовательских центров военного назначения.
Третий вариант включал вероятное поражение российских систем ПВО в регионе и был нацелен на слом обороноспособности вооруженных сил Сирии, не затрагивая при этом правительственные объекты, утверждает издание.
В итоге Трамп утвердил смешанный вариант, уступив доводам главы Пентагона, призывавшего к сдержанности, хотя изначально был настроен на самый жесткий сценарий, утверждают источники.
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции актом агрессии против суверенной Сирии.
Провал удара западной коалиции уже окрестили началом заката военной гегемонии США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
CNN: КНДР еще сильнее схватится за свои ракеты после удара США по Сирии Назван новый исполнитель роли Терминатора Эксперт прокомментировал заявление создателя «Новичка» о спасшем Скрипалей тумане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение РФ527
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ21
Эксперты обрадовали россиян189
«Весь мир должен учиться у Украины»66
Крым отреагировал на попадание Асада в базу «Миротворца»7
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение