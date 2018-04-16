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Меры безопасности усилят перед майскими праздниками в Приморье
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Меры безопасности усилят перед майскими праздниками в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
О готовности сил правопорядка к предстоящим праздникам, доложили на заседании краевой антитеррористической комиссии под председательством врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко.
Как доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Приморскому краю Геннадий Оришака, при подготовке к майским праздникам уже проведён большой комплекс мероприятий.
«Среди них — учения и инструктажи личного состава полиции, также разработаны маршруты движения автотранспорта, в том числе и общественного, в местах проведения массовых мероприятий», — рассказал он.
Геннадий Оришака добавил, что перед началом праздничных шествий, все места массового скопления людей обследуют кинологи. Кроме того, будут усилены полицейские подразделения по охране общественного порядка.
Всего, по словам заместителя начальника полиции, в обеспечении безопасности праздничных мероприятий в Приморье планируется задействовать более 3500 сотрудников правоохранительных органов. Также к охране общественного порядка привлекут сотрудников охранных предприятий и народные дружины. Особое внимание уделят охране объектов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для недопущения чрезвычайных ситуаций во время майских праздников.
«Всё должно быть продумано, предусмотрено — здесь мелочей нет, от этого зависит жизнь и здоровье людей», — акцентировал внимание глава региона.
Отметим, несмотря на значительные меры по охране общественного порядка, сотрудники правоохранительных органов призывают приморцев и гостей края проявлять бдительность и соблюдать правила поведения в местах массового скопления людей.
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