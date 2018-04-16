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Дело пахнет плохо. Очистных сооружений в Башкирии не хватает
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Дело пахнет плохо. Очистных сооружений в Башкирии не хватает 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Заглянем в список более ста объектов, строительство и реконструкция которых запланированы к 100-летию образования республики в 2019 году. На первом месте — школы и детсады, их около 40. На втором — спортивные сооружения, на третьем — медицинские, на четвертом — культурные. И в меньшинстве — объекты ЖКХ. Среди них всего три касаются очистки стоков.
Сливают в реку
Строительство очистных сооружений и системы канализации запланировано в Давлеканово и селе Первомайский Стерлибашевского района. Реконструкция существующих — в селе Ермолаево Куюргазинского района. Получается, объекты, отвечающие за экологическую безопасность населения, финансируются по остаточному принципу.
По данным Министерства природопользования и экологии РБ, семь проектов биологических очистных сооружений (БОС) разработаны и ждут реализации. К примеру, в райцентре Чекмагушево, где остро стоит проблема загрязнения окружающей среды стоками. В селе Кабаково Кармаскалинского района промышленные и коммунальные отходы долгое время сливались прямо в реку Белую. Затем разработали проект очистных сооружений, начали их возводить, но вдруг выяснилось, что они попадают в водоохранную зону реки. Строительство остановили. Власти думают, как решить проблему.
«Старые очистные сооружения посёлка были построены ещё до определения границ водоохранных зон, — говорит и.о. главы Иглинского сельсовета Регина Байдулетова. — В прошлом году мы разработали проект новых, определено место расположения, точка сброса — всё соответствует экологическому законодательству. Вопрос упирается в средства — нужно 300 млн руб. Администрация района просит деньги у республики, пытается попасть в республиканскую адресную программу. Для нас эта проблема очень актуальна — в Иглино почти 30 тысяч населения, посёлок растёт и развивается».
Отходы — в поле
По жалобе жителей села Первомайский Благоварского района на неработающие очистные сооружения и слив отходов на поле корреспондент выехал в рейд вместе с замначальника Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Рустемом Мифтаховым и ведущим специалистом-экспертом Данилом Сабировым.
Здесь мастер комплекса очистных сооружений (КОС) Ильгиз Тухватуллин рассказал, что первые очистные в посёлке построили нефтяники в 2003 году. Долгая эксплуатация привела к износу оборудования, изготовленного из чёрного металла.
Затем провёл экскурсию по новому закрытому зданию (построено в феврале 2017 года на транш «Транснефти» по соглашению с правительством РБ, заключенному в 2013 году), объяснив, что до декабря 2017 года очистные работали, а потом их перестали эксплуатировать. С тех пор плата с жителей берётся за транспортировку стоков по трубопроводу длиной 4 км. Сбрасываются они на поля фильтрации. В январе 2015 года эту временную меру на период строительства согласовали с Приуфимским территориальным управлением Минэкологии РБ. Стоки действительно по специальному желобу попадают в две большие лагуны. Река Саннинка находится в четырёх километрах от КОС. Резкого запаха, разливов и протеканий вдоль него специалисты Минэкологии не обнаружили.
«Когда КОС приостановили, мы обратились в Госкомитет РБ по тарифам, чтобы их снизили, — говорит замглавы администрации Благоварского района Тагир Мустаев. — Теперь необходимо установить новые тарифы. Но прежде — оформить комплекс в собственность района. Затем передадим его Первомайскому сельсовету. Проблема в том, что район не являлся заказчиком объекта. Кроме того, эксплуатировавшая его год организация «Водхоз» отказалась от него, как и от нового в райцентре — селе Языково. Поэтому объявим конкурс на определение эксплуатирующей организации, через два месяца можно ждать результата. Надеемся, к лету возобновится обслуживание, и после пуско-наладочных работ с наращиванием активного ила стоки снова будут очищаться.
Кстати, торжественно запущенные 8 сентября 2017 года БОС в селе Языково (Благоварский район) уже вызвали жалобы жителей на запах и высокие тарифы. Проект долго висел в воздухе из-за отсутствия средств, и, наконец, 169 млн рублей были выделены из республиканского бюджета».
Комментарии
Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов сообщил итоги проверки: поля фильтрации площадью около 15 тыс. кв. м находятся по прямой линии в 600 метрах от поселка Первомайский, в сутки на них поступает 70 кубометров стоков со всего посёлка — жилого сектора и других объектов, среди них две нефтеперекачивающие станции «Транснефть-Урал». Ранее, с 1960 года, поля входили в канализационную сеть села. Три года назад, на время строительства новых БОС, на них провели природоохранные мероприятия, в том числе восстановили обваловку, чтобы не допустить перетекания сточных вод за пределы фильтрационных участков.
Замруководителя Управления Росприроднадзора по РБ Ольга Янчук ответила на обращение, что с целью проверки фактов сброса промышленных и хозяйственно-бытовых стоков непосредственно на почву проведено рейдовое обследование земельного участка в километре северо-западнее поселка Первомайский. Лаборатория филиала «ЦЛАТИ по Оренбургской области» провела отбор сточных вод с полей фильтрации. По результатам определения собственника земельного участка и категории земель будут приняты меры.
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