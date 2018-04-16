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Хабаровск на следующей неделе останется без горячей воды
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Хабаровск на следующей неделе останется без горячей воды 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 23 по 27 апреля специалисты филиала АО «ДГК» Хабаровская теплосетевая компания проведут температурные испытания сетей зоны ТЭЦ-1. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе предприятия, в эти дни у ряда потребителей частично не будет горячей воды и отопления.
— По действующим в России нормам такие испытания необходимо проводить раз в пять лет, — рассказал главный инженер ХТСК Александр Орлов. — Их целью является подготовка сетей к безаварийной работе в предстоящий отопительный период.
По графику, испытания в дальневосточной столице пройдут в пять этапов: с 20 часов 22 апреля до 13 часов 23 апреля горячей воды не будет у потребителей Железнодорожного района: по ул. Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСах, район «Хабаровск-2», Первом микрорайоне, ул. Трамвайной. С 18 часов 23 апреля до 13 часов 24 апреля испытания начнутся в Индустриальном районе — от ТЭЦ-1 до ул. Гамарника и частично в Центральном районе, в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) — Постышева — Мухина — Уссурийский бульвар — Пушкина и в квартале ул. Пушкина до К. Маркса, 62 — Гоголя (четная сторона). С 20 часов 24 апреля до 13 часов 25 апреля горячей воды не будет в Индустриальном районе (от ТЭЦ-1 до поселка Красная речка) и Южного микрорайона. С 17 часов 25 апреля до 13 часов 26 апреля — неудобства коснутся потребителей района Пятой площадки и пос. ТЭЦ-1, по улице Производственная, в селах Ильинка и Ракитное. С 20 часов 26 апреля до 13 часов 27 апреля — у жителей района «Авторемлес», микрорайона «Строитель», по ул. Флегонтова и в Прибрежном микрорайоне.
— В зонах проведения температурных испытаний хабаровчанам надо быть внимательными и острожными, — отмечают в ХТСК. — В частности, не следует находится рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами, не оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт. В случае обнаружения порывов необходимо в срочном порядке покинуть потенциально опасное место и сообщить о происходящем в диспетчерскую службу ХТСК по телефону: (4212) 36-35-16.
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