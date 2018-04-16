Робот-стилист подберет мужчинам идеальную рубашку 

Компания Proper Cloth выпустила робота-стилиста. Разработка, в основе которой программа Smart Size, поможет подобрать идеальную рубашку. Услуга обойдется клиенту в 100 долларов. Об этом сообщается на сайте компании.
Клиенту нужно только ответить на одиннадцать вопросов, которые помогут системе разобраться в предпочтениях мужчины. В списке есть вопросы о фасонах, цвете и размерах, которые выбирает клиент.
Отмечается, что большинство мужчин остаются довольны результатами работы роботизированного стилиста. Система зафиксировала всего 3% случаев отказа от предложенной рубашки.
Ранее российские ученые создали уникального робота-хирурга. Новый хирургический комплекс позволяет делать сложные операции на сосудах, сердце и мозге.
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