Ещё
Робот-стилист подберет мужчинам идеальную рубашку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Робот-стилист подберет мужчинам идеальную рубашку 

Мир24 31 минуту назад
Компания Proper Cloth выпустила робота-стилиста. Разработка, в основе которой программа Smart Size, поможет подобрать идеальную рубашку. Услуга обойдется клиенту в 100 долларов. Об этом сообщается на сайте компании.
Клиенту нужно только ответить на одиннадцать вопросов, которые помогут системе разобраться в предпочтениях мужчины. В списке есть вопросы о фасонах, цвете и размерах, которые выбирает клиент.
Отмечается, что большинство мужчин остаются довольны результатами работы роботизированного стилиста. Система зафиксировала всего 3% случаев отказа от предложенной рубашки.
Ранее российские ученые создали уникального робота-хирурга. Новый хирургический комплекс позволяет делать сложные операции на сосудах, сердце и мозге.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Путин: никто не подтвердил химическую атаку в Сирии Лавров: «Вещество Скрипалей» находилось на вооружении НАТО Шварценеггер после операции поблагодарил поклонников за поддержку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение РФ462
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ18
Эксперты обрадовали россиян182
«Весь мир должен учиться у Украины»52
Китай бросил вызов США263
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение