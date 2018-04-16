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Красоты чайных плантаций уезда Уфэн
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Красоты чайных плантаций уезда Уфэн 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)
Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)
Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)
Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)
Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)
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