Красоты чайных плантаций уезда Уфэн

Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля / Синьхуа / — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)

Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)

Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)

Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)

Уезд Уфэн /пров. Хубэй/, 15 апреля /Синьхуа/ — На фото — живописные виды чайных плантаций на склонах гор и холмов Уфэн-Туцзяского автономного уезда провинции Хубэй в разгар сбора весеннего урожая. (Синьхуа/Ду Хуацзюй)