Догбоксы нужны собачникам Новосибирска

Некоторые собачники просьбу убрать за своим питомцем игнорируют, но многие разводят руками — некуда, мол, в наших дворах мусор выкидывать. Действительно ли владельцев животных останавливает отсутствие урн, или дело в самой обычной лени?

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы отправились в показательный в этом смысле двор на Горском жилмассиве. Здесь уже несколько лет во дворах стоят догбоксы — специальные стойки из прочного металла с одноразовыми пакетами для утилизации отходов жизнедеятельности друзей человека. «Поначалу не все жители-собачники пользовались догбоксами, приходилось учить, объяснять, — вспоминает жительница микрорайона Ольга ГУБЕР. — А потом пошло как по цепочке — те, кто оценил удобство и чистоту во дворах, уже сами приучали новеньких».

В итоге двор, где расположены стойки для собак, гораздо чище, нежели соседние — окончательно избавиться от них мешают несколько факторов. Во-первых, как и в других районах, на Горском бегает много бездомных собак. Во-вторых, среди них есть такие, у кого на самом деле хозяева имеются, просто не хотят гулять с животным и выпускают его «на самовыгул». За такими собаками убирать некому. «Культуры выгула у нас нет, поэтому и не убирают за питомцами, — вздыхает Ольга. — Это же просто, как за собой убрать. Потом в этих дворах нашим же детям гулять!»

«По статистике, 38% жителей Новосибирска имеют домашних животных, 17% из которых — собаки, то есть на один многоквартирный дом приходится порядка 5-6 собак, — говорит учредитель проекта по созданию урн для собак Юлай ГИНИЯТОВ. — Мы хотим показать, что процесс выгула собак можно не только окультурить, но и управлять им».

Однако управлять получается не всегда: по идее создателей догбоксов, они лишь устанавливают урны, а дворники УК или ТОС, к которому относится двор, должны каждое утро закладывать туда пакетики и очищать заполненные отходами боксы. Однако на Горском их убирают не всегда, да и пакетиков на момент подготовки статьи там не было. Правда, жители уже привыкли к тому, что оставить отходы на газоне — моветон, и носят с собой свои пакетики. «Догбоксы удобное изобретение, конечно, но хотелось бы, чтобы почаще выбрасывали накопившиеся отходы и клали бесплатные пакеты. Уже привычка — как идем на прогулку, всегда с собой в кармане несколько пакетов ношу и влажные салфетки», — говорит хозяйка Кэсси, карликового шпица, похожего на лисичку.

Представители коммерческой жилищно-эксплуатационной компании «Горский» обвинения в свой адрес отрицают: «Дворник каждое утро убирает отходы из догбоксов, а пакеты привозит фирма, которая их установила. Если к вечеру их не оказалось — значит, просто закончились. Вечером эти урны переполнены, потому что пакеты вывозят с утра вместе с мусором».

Получается, что пускай со скрипом, медленно, но новосибирцам можно привить культуру выгула домашних животных. Люди готовы убирать за своими подопечными, если под рукой всегда будет пакетик, а неподалеку — мусорка. Однако в Новосибирске, увы, даже на центральных улицах не всегда можно найти урну в пределах видимости. Так и всплывают каждую весну на газонах результаты зимних прогулок собак.