Китайские океанологи постигают тайны «кобальтоносной корки» Тихого океана

Судно «Кэсюэ», 15 апреля / Синьхуа / — За последние дни беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» несколько раз погружался к подводным горам Магеллана в западной части Тихого океана для сбора образцов. Именно здесь находится всемирно известная «кобальтоносная корка». (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 15 апреля /Синьхуа/ — За последние дни беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» несколько раз погружался к подводным горам Магеллана в западной части Тихого океана для сбора образцов. Именно здесь находится всемирно известная «кобальтоносная корка». (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 15 апреля /Синьхуа/ — За последние дни беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» несколько раз погружался к подводным горам Магеллана в западной части Тихого океана для сбора образцов. Именно здесь находится всемирно известная «кобальтоносная корка». (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 15 апреля /Синьхуа/ — За последние дни беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» несколько раз погружался к подводным горам Магеллана в западной части Тихого океана для сбора образцов. Именно здесь находится всемирно известная «кобальтоносная корка». (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)