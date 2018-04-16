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Китайские океанологи постигают тайны «кобальтоносной корки» Тихого океана
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Китайские океанологи постигают тайны «кобальтоносной корки» Тихого океана 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Судно «Кэсюэ», 15 апреля /Синьхуа/ — За последние дни беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» несколько раз погружался к подводным горам Магеллана в западной части Тихого океана для сбора образцов. Именно здесь находится всемирно известная «кобальтоносная корка». (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 15 апреля /Синьхуа/ — За последние дни беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» несколько раз погружался к подводным горам Магеллана в западной части Тихого океана для сбора образцов. Именно здесь находится всемирно известная «кобальтоносная корка». (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 15 апреля /Синьхуа/ — За последние дни беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» несколько раз погружался к подводным горам Магеллана в западной части Тихого океана для сбора образцов. Именно здесь находится всемирно известная «кобальтоносная корка». (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 15 апреля /Синьхуа/ — За последние дни беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» несколько раз погружался к подводным горам Магеллана в западной части Тихого океана для сбора образцов. Именно здесь находится всемирно известная «кобальтоносная корка». (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
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