Торги на Гонконгской бирже открылись падением на фоне ситуации вокруг Сирии

ПЕКИН, 16 апр /ПРАЙМ/. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне обострения ситуации вокруг Сирии после ударов США и их союзников по Сирии, свидетельствуют данные торгов. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.39 (4.39 мск) снижался на 0,43% — до30676,28 пункта. Понедельник стал первым торговым днем после ударов США, Франции Великобритании по Сирии. США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.