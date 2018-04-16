Ещё
Торги на Гонконгской бирже открылись падением на фоне ситуации вокруг Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торги на Гонконгской бирже открылись падением на фоне ситуации вокруг Сирии 

Прайм 41 минуту назад
ПЕКИН, 16 апр /ПРАЙМ/. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне обострения ситуации вокруг Сирии после ударов США и их союзников по Сирии, свидетельствуют данные торгов.
Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.39 (4.39 мск) снижался на 0,43% — до30676,28 пункта.
Понедельник стал первым торговым днем после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Прайм: последние новости
"Русал" передумал просить у акционеров мандат на "русскую рулетку" за акции "Норникеля" Дайджест российских СМИ – 16 апреля АНОНС - Мировые эксперты обсудят использование блокчейна в интеллектуальной собственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение РФ452
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ18
Эксперты обрадовали россиян182
«Весь мир должен учиться у Украины»52
Китай бросил вызов США263
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение