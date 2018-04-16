Красное море цветущих азалий в уезде Цзиньчжай

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля / Синьхуа / — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 15 апреля /Синьхуа/ — В лесничестве «Чэньцзячжай» и ландшафтном парке «Цзиньгантай», расположенных в горах Дабешань на територии деревни Течун волости Течун уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/, на площади около 700 га пышно цветут дикие азалии, привлекая внимание множества туристов. (Синьхуа/Тао Мин)