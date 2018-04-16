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Гнездовья серых цапель на скалистых берегах Хуанхэ
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Гнездовья серых цапель на скалистых берегах Хуанхэ 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Юньчэн /пров. Шаньси/, 15 апреля /Синьхуа/ — Множество пар серых цапель свили свои гнезда на отвесных скалистых берегах реки Хуанхэ в уезде Пинлу провинции Шаньси /Северный Китай/. (Синьхуа/Лю Вэньли)
Юньчэн /пров. Шаньси/, 15 апреля /Синьхуа/ — Множество пар серых цапель свили свои гнезда на отвесных скалистых берегах реки Хуанхэ в уезде Пинлу провинции Шаньси /Северный Китай/. (Синьхуа/Лю Вэньли)
Юньчэн /пров. Шаньси/, 15 апреля /Синьхуа/ — Множество пар серых цапель свили свои гнезда на отвесных скалистых берегах реки Хуанхэ в уезде Пинлу провинции Шаньси /Северный Китай/. (Синьхуа/Лю Вэньли)
Юньчэн /пров. Шаньси/, 15 апреля /Синьхуа/ — Множество пар серых цапель свили свои гнезда на отвесных скалистых берегах реки Хуанхэ в уезде Пинлу провинции Шаньси /Северный Китай/. (Синьхуа/Лю Вэньли)
Юньчэн /пров. Шаньси/, 15 апреля /Синьхуа/ — Множество пар серых цапель свили свои гнезда на отвесных скалистых берегах реки Хуанхэ в уезде Пинлу провинции Шаньси /Северный Китай/. (Синьхуа/Лю Вэньли)
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