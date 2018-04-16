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37-я церемония вручения Сянганской кинопремии
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37-я церемония вручения Сянганской кинопремии 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 15 апреля /Синьхуа/ — 37-я церемония награждения лауреатов Сянганской кинопремии прошла сегодня в САР Сянган. (Синьхуа/Цинь Цин)
Сянган, 15 апреля /Синьхуа/ — 37-я церемония награждения лауреатов Сянганской кинопремии прошла сегодня в САР Сянган. (Синьхуа/Цинь Цин)
Сянган, 15 апреля /Синьхуа/ — 37-я церемония награждения лауреатов Сянганской кинопремии прошла сегодня в САР Сянган. (Синьхуа/Цинь Цин)
Сянган, 15 апреля /Синьхуа/ — 37-я церемония награждения лауреатов Сянганской кинопремии прошла сегодня в САР Сянган. (Синьхуа/Цинь Цин)
Сянган, 15 апреля /Синьхуа/ — 37-я церемония награждения лауреатов Сянганской кинопремии прошла сегодня в САР Сянган. (Синьхуа/Цинь Цин)
Сянган, 15 апреля /Синьхуа/ — 37-я церемония награждения лауреатов Сянганской кинопремии прошла сегодня в САР Сянган. (Синьхуа/Цинь Цин)
Сянган, 15 апреля /Синьхуа/ — 37-я церемония награждения лауреатов Сянганской кинопремии прошла сегодня в САР Сянган. (Синьхуа/Цинь Цин)
Сянган, 15 апреля /Синьхуа/ — 37-я церемония награждения лауреатов Сянганской кинопремии прошла сегодня в САР Сянган. (Синьхуа/Цинь Цин)
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