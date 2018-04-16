Неприглядные сельские кварталы Янчжоу превратились в цветущий ландшафтный парк

Нанкин , 15 апреля / Синьхуа / — В ландшафтном парке «Юньхэ саньвань», расположенном на берегу Великого китайского канала в городском округе Янчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/, наступила лучшая пора в году. Этот парк водно-болотных угодий возник благодаря плану реконструкции на месте беспорядочной внуригородской сельской застройки. Он одновременно выполняет функции охраны окружающей среды, оздоровления населения и знакомства с культурой Великого китайского канала. В настоящее время в Янчжоу открыто почти 300 различных бесплатных парков. (Синьхуа/Ли Сян)

Нанкин, 15 апреля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Юньхэ саньвань», расположенном на берегу Великого китайского канала в городском округе Янчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/, наступила лучшая пора в году. Этот парк водно-болотных угодий возник благодаря плану реконструкции на месте беспорядочной внуригородской сельской застройки. Он одновременно выполняет функции охраны окружающей среды, оздоровления населения и знакомства с культурой Великого китайского канала. В настоящее время в Янчжоу открыто почти 300 различных бесплатных парков. (Синьхуа/Ли Сян)

Нанкин, 15 апреля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Юньхэ саньвань», расположенном на берегу Великого китайского канала в городском округе Янчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/, наступила лучшая пора в году. Этот парк водно-болотных угодий возник благодаря плану реконструкции на месте беспорядочной внуригородской сельской застройки. Он одновременно выполняет функции охраны окружающей среды, оздоровления населения и знакомства с культурой Великого китайского канала. В настоящее время в Янчжоу открыто почти 300 различных бесплатных парков. (Синьхуа/Ли Сян)

Нанкин, 15 апреля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Юньхэ саньвань», расположенном на берегу Великого китайского канала в городском округе Янчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/, наступила лучшая пора в году. Этот парк водно-болотных угодий возник благодаря плану реконструкции на месте беспорядочной внуригородской сельской застройки. Он одновременно выполняет функции охраны окружающей среды, оздоровления населения и знакомства с культурой Великого китайского канала. В настоящее время в Янчжоу открыто почти 300 различных бесплатных парков. (Синьхуа/Ли Сян)

Нанкин, 15 апреля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Юньхэ саньвань», расположенном на берегу Великого китайского канала в городском округе Янчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/, наступила лучшая пора в году. Этот парк водно-болотных угодий возник благодаря плану реконструкции на месте беспорядочной внуригородской сельской застройки. Он одновременно выполняет функции охраны окружающей среды, оздоровления населения и знакомства с культурой Великого китайского канала. В настоящее время в Янчжоу открыто почти 300 различных бесплатных парков. (Синьхуа/Ли Сян)