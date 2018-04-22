Пик звездопада весны Лирид придется на 22 апреля

МОСКВА , 22 апр — РИА Новости . Пик активности первого весеннего звездопада — метеорного потока Лириды в Москве ожидается 22 апреля, в час в ясном небе можно будет разглядеть до 18 метеоритов, наибольшая активность ожидается к 21.00 мск.

Чтобы увидеть поток метеоров, не нужны оптические приборы. Найти созвездие Лиры можно по яркой звезде Веге, расположенной на востоке, радиант потока будет правее. Направлять взгляд прямо на созвездие не стоит: если переместить его ближе к горизонту, то яркий след метеора будет казаться четче и длиннее. Наблюдения можно продолжать всю ночь.

"Источником падающих звезд является созвездие Лиры, расположенное в северном полушарии. Лириды — один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Ежегодно, проходя через ее космический пылевой след, Земля притягивает частицы, которые сгорая, оставляют огненные следы на ночном небе", — отмечают астрономы Московского планетария.