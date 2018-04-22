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Пик звездопада весны Лирид придется на 22 апреля
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Пик звездопада весны Лирид придется на 22 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пик активности первого весеннего звездопада — метеорного потока Лириды в Москве ожидается 22 апреля, в час в ясном небе можно будет разглядеть до 18 метеоритов, наибольшая активность ожидается к 21.00 мск.
Чтобы увидеть поток метеоров, не нужны оптические приборы. Найти созвездие Лиры можно по яркой звезде Веге, расположенной на востоке, радиант потока будет правее. Направлять взгляд прямо на созвездие не стоит: если переместить его ближе к горизонту, то яркий след метеора будет казаться четче и длиннее. Наблюдения можно продолжать всю ночь.
"Источником падающих звезд является созвездие Лиры, расположенное в северном полушарии. Лириды — один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Ежегодно, проходя через ее космический пылевой след, Земля притягивает частицы, которые сгорая, оставляют огненные следы на ночном небе", — отмечают астрономы Московского планетария.
Комета совершает полет вокруг Солнца 415 лет, а к Земле она была ближе всего в 1861 году. Имея огромную орбиту, объект оставляет разреженный след, поэтому интенсивность потока метеоров невелика, но в прошлом поток был значительно активнее, чем сейчас. Первые упоминания о метеорном дожде Лириды обнаружены в китайских документах, возраст которых составляет около 2500 лет — «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, в 687 году до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся настоящий метеорный шторм: число падающих звёзд доходило до 700 в час. В 1982 году над Землей можно было видеть до 100 светящихся болидов в час.
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