Наиболее яркие метеоры потока Лириды можно будет увидеть в РФ в ночь на 22 апреля

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Пик одного из старейших метеорных потоков, Лириды, можно будет наблюдать в ночь на 22 апреля на всей территории России , в это время его активность достигнет 15-20 метеоров в час. Об этом сообщил ТАСС кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Олег Угольников.

Лириды — один из старейших наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, первое упоминание о котором появилось еще 2600 лет назад. Свое название поток получил потому, что падающие звезды кажутся вылетающими по направлению из созвездия Лиры. Еще поток называют апрельскими Лиридами, так как 15-25 апреля Земля проходит сквозь рой мелких частиц, оставленных хвостом кометы Тэтчер (C/1861 G1), которые воспринимаются как падающие звезды.

"Но зато он единственный активный в весенний период. Его радиант находится в созвездии Лиры, сейчас это созвездие видно под утро. Соответственно, и активность метеоров может наблюдаться под утро в любой части страны. Пик потока будет утром 22 апреля, он прогнозируется на уровне 15-20 метеоров в час", — пояснил ТАСС представитель института.

По словам Угольникова, по силе Лириды входят в первую 10-ку метеорных потоков, которые можно наблюдать в северных широтах. Самые сильные потоки — Персеиды, который наблюдают в августе, или декабрьские Геминиды — достигают более 100 метеоров в час. Рекорд по интенсивности «падающих звезд» установил поток Леониды, который можно увидеть в ноябре, — в 1966 году каждый час в небе пролетало до 150 тысяч метеоров.

Увидеть Лириды можно будет невооруженным глазом, если позволит погода. «Для этого достаточно выйти во второй половине ночи на улицу, когда небо еще темное. Найти высоко в юго-восточной части неба звезду Вега — это самая высокая яркая звезда, ее трудно спутать с чем-то. И метеоры будут лететь не прямо из нее, а по направлению от этого созвездия», — пояснил Угольников.