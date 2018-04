«Радио России» расскажет истории легендарных фотографов «Россия сегодня»

МОСКВА , 17 апр, Пресс-служба МИА «Россия сегодня» , — Еженедельная программа «Такой вот фокус» на «Радио России» запускает серию радиоэссе о фоторепортерах «Россия сегодня» и его предшественников — Совинформбюро и Агентства печати «Новости» (АПН). В коротких зарисовках будут раскрыты тайны мастерства тех, кто сформировал визуальный код фотографии ХХ века. Кадры, ставшие темами радиоэфиров, и анонсы программ можно увидеть на сайте «Радио России».

Цикл историй от «Россия сегодня» откроется 21 апреля знаменитым снимком 1992 года, сделанным личным фотографом первого президента России Дмитрием Донским на теннисном корте в загородной резиденции Бориса Ельцина . 5 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне, в эфире прозвучит история «одной фотографии» — рассказ о «Знамени Победы над поверженным Рейхстагом» в объективе военкора Совинформбюро Владимира Гребнева.

"Хотел как лучше, а получилось…" / Борис Ельцин на теннисном корте в загородной резиденции. 1992 год Дмитрий Донской, МИА «Россия сегодня»

Среди других героев цикла — автор фотохроник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года Юрий Кавер, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, один из лучших спортивных фоторепортеров России Сергей Гунеев, шестикратный лауреат и трижды член международного жюри World Press Photo Владимир Вяткин

В одном из выпусков программы также прозвучит история одного кадра Анатолия Гаранина — легендарного фотографа журнала «Советский союз», «летописца и бытописца большой страны», архив которого является частью фотобанка МИА «Россия сегодня».

Фотослужба МИА «Россия сегодня»

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА «Россия сегодня» поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска «Блиц» позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА «Россия сегодня» была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани , Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи , Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА «Россия сегодня» — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве «Серебряная камера»; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед».