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Почта России объявляет творческие конкурсы на путевки в Артек
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Почта России объявляет творческие конкурсы на путевки в Артек 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Диалог
Почта России объявляют старт детских конкурсов, победители которых поедут в Артек. От ребят 11 — 17 лет ждут заявок на участие и работ с 16 апреля по 18 июня по трем номинациям. Первая — конкурс писем-сочинений «Почта, я хочу в Артек» (рукописные творческие работы нужно будет отправлять по адресу 131000, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д.37, ФГУП «Почта России» с обязательной пометкой на конверте «на Конкурс „Почта, я хочу в „Артек“).
Второй конкурс для юных блогеров. В нем три номинации „ПостОпочте“ (текст), „POSTер“ (иллюстрированная работа), „ПочтоВидение“ (видео). Эти творческие работы надо разместить в открытом доступе в соцсетях (Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) с хэштегом #постопочте.
Победители конкурсов, приезжая в Артек, будут участвовать в новом большом проекте Почты России „Дверь синего цвета“, направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения.
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