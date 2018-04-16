Почта России объявляет творческие конкурсы на путевки в Артек

Почта России объявляют старт детских конкурсов, победители которых поедут в Артек. От ребят 11 — 17 лет ждут заявок на участие и работ с 16 апреля по 18 июня по трем номинациям. Первая — конкурс писем-сочинений «Почта, я хочу в Артек» (рукописные творческие работы нужно будет отправлять по адресу 131000, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д.37, ФГУП «Почта России» с обязательной пометкой на конверте «на Конкурс „Почта, я хочу в „Артек“).

Второй конкурс для юных блогеров. В нем три номинации „ПостОпочте“ (текст), „POSTер“ (иллюстрированная работа), „ПочтоВидение“ (видео). Эти творческие работы надо разместить в открытом доступе в соцсетях (Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) с хэштегом #постопочте.

Победители конкурсов, приезжая в Артек, будут участвовать в новом большом проекте Почты России „Дверь синего цвета“, направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения.