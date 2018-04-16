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Днём в Новосибирске завоют сирены: горожан попросили не паниковать
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Днём в Новосибирске завоют сирены: горожан попросили не паниковать 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 16 апреля в Новосибирской области пройдут очередные учения по оповещению населения об опасности — спасатели перехватят радиосигналы и включат сирены на улицах.
«В интервале с 13:30 до 15:00 в Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Короткий телеперехват канала «Россия 1» будет с 13:50 до 14:00, а сирены и громкоговорители запустят с 13:35 до 14:00. После этого на экранах на станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска выведут заставку с информацией о проверке технического состояния системы оповещения. Параллельно с этим в эфире девяти радиостанций диктор скажет о том, что проводится проверка системы оповещения.
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